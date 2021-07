Brexit news : la ville contre-attaque avec le départ de 7 500 emplois – Sunak envisage un accord financier majeur avec l’Inde | Politique | Nouvelles

in

Les responsables du Trésor ont eu des entretiens avec leurs homologues à Delhi et ont convenu d’approfondir la coopération en matière de services financiers. Les pourparlers, qui font partie du dialogue Inde-Royaume-Uni sur les marchés financiers, ont également porté sur les obstacles réglementaires pour les entreprises britanniques et indiennes.

Cette décision, ont déclaré des sources gouvernementales à Express.co.uk, constituera un « grand coup de pouce au Brexit pour les investisseurs, les banquiers et les commerçants de la ville » et s’appuiera sur 18 milliards de livres sterling de commerce bilatéral entre les deux pays en 2020.

La Banque d’Angleterre et la Financial Conduct Authority ont également participé aux discussions.

La coopération financière est l’un des piliers de la feuille de route 2030 adoptée par les deux pays lors de la récente rencontre du Premier ministre Boris Johnson et de son homologue indien Narendra Modi en mai.

Le Brexit a largement rompu les liens de la City avec les investisseurs de l’UE, déclenchant un transfert de plus de 7 500 emplois financiers de Londres vers de nouveaux hubs du bloc.

Mais le Trésor procède à des révisions des règles de cotation, des règles de capitalisation des fintech et des assurances, et cherche à développer ses liens financiers avec les États non membres de l’UE.

Le chancelier Rishi Sunak a déclaré que cette décision « accentuerait » l’avantage concurrentiel du secteur des services financiers britannique.

Cela survient alors que le Royaume-Uni et l’UE n’ont pas encore conclu d’accord sur le rôle du secteur financier britannique en Europe.

M. Sunak a déclaré que les deux parties n’avaient pas signé d’accord de reconnaissance mutuelle des règles des services financiers entre Londres et le bloc depuis la fin de la période de transition du Brexit en janvier.

Mise à jour de 8h : EDF s’est entretenu avec les ministres britanniques sur les règles d’immigration post-brexit

Le groupe électrique français EDF a eu des entretiens avec les ministres du gouvernement britannique sur les règles d’immigration post-Brexit, a rapporté le Telegraph.

L’entreprise forme des milliers de Britanniques, mais doit également pouvoir embaucher dans l’Union européenne et au-delà, étant donné le nombre d’ouvriers du bâtiment nécessaires pour terminer une centrale nucléaire de 23 milliards de livres (31,97 milliards de dollars) qu’elle construit dans le Somerset, selon le rapport. .