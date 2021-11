Brexit news : la ville de Londres a remis le prix du Brexit alors que les règles détestées de l’UE ont été supprimées | Royaume-Uni | Nouvelles

Brexit : « Le processus est un gâchis », déclare Richard Madeley

Dans un document de 80 pages, le Trésor a annoncé qu’il prévoyait de supprimer les lois de l’UE conservées après le Brexit mais qui ne sont plus jugées appropriées. Au lieu de cela, le secteur financier verra de nouvelles règles élaborées par la Financial Conduct Authority et la Prudential Regulation Authority. En supprimant les règles européennes existantes, les régulateurs seront en mesure de proposer des exigences plus adaptées au marché britannique.

Les plans indiquent également que tout en garantissant la stabilité financière serait toujours l’objectif principal des deux chiens de garde financiers du Royaume-Uni, ils auront également désormais pour tâche de stimuler la croissance.

Le Trésor a présenté le cadre de la réglementation financière comme une victoire clé du Brexit, permettant au Royaume-Uni d’être plus flexible pour répondre aux conditions de marché en constante évolution.

Donner aux régulateurs plus de pouvoir et préserver leur indépendance est une solution essentielle qui soutiendra une structure de surveillance plus dynamique que sous les règles de l’UE, selon le gouvernement et ses bailleurs de fonds dans la ville, rapporte POLITICO.

Mais malgré cette décision, de nombreux acteurs de l’industrie demandent encore plus de concessions.

Ils veulent un nouveau mandat selon lequel les régulateurs considèrent la compétitivité internationale et la croissance économique comme des considérations primordiales, au même titre que l’intégrité de la police et les exigences de capital dans le secteur.

Cela donnerait effectivement une marge de manœuvre encore plus large à la Ville, car ses avocats pourraient faire valoir que toute nouvelle règle pourrait compromettre la compétitivité internationale et le potentiel de croissance du pays.

Huw Evans, directeur général de l’Association of British Insurers, a déclaré : « Il est « décevant » que la consultation ait classé la compétitivité uniquement comme « un objectif secondaire ».

Le gouvernement britannique a remis au secteur financier un prix post-Brexit majeur. (Image : .)

Le Trésor a annoncé son intention d’abandonner les lois de l’UE conservées après le Brexit. (Image : .)

« Cela ne va pas assez loin, car les régulateurs placeront toujours les objectifs principaux au-dessus des objectifs secondaires. »

Il a ajouté : « À moins que les régulateurs n’aient la croissance économique comme principal

objectif, nous ne sommes pas convaincus que quelque chose de majeur changera.

Miles Celic, le chef de TheCityUK, a déclaré que les propositions « reflétaient en grande partie ce que l’industrie réclamait ».

Cependant, il estime également que le gouvernement devrait pousser la refonte « encore plus loin ».

Un responsable du Trésor a rétorqué que le gouvernement avait raison de garder la compétitivité comme objectif secondaire pour des raisons de stabilité financière.

Il a déclaré : « Cela permet aux régulateurs de se concentrer sur leurs responsabilités habituelles. Nous ne pouvons pas avoir [competitiveness objectives] inhiber la réglementation prudentielle.

La consultation, qui se déroule jusqu’en février, ajoute des détails aux politiques précédentes décrites par les ministres et les hauts fonctionnaires.

Donner aux régulateurs plus de pouvoir et préserver leur indépendance est une solution cruciale. (Image : .)

La décision initiale était nécessaire à l’époque pour éviter un trou noir législatif alors que le Royaume-Uni faisait le Brexit (Image: .)

Un bonus supplémentaire des nouvelles règles: la tâche complexe de dépouiller la législation des dispositions inutiles copiées à la hâte en 2019 du livre des lois de l’UE sera sous-traitée aux superviseurs, libérant ainsi un temps parlementaire bien nécessaire.

La décision initiale était nécessaire à l’époque pour éviter un trou noir législatif lorsque le Royaume-Uni a officialisé le Brexit, ce qui signifie que le soi-disant acquis de l’UE a cessé de s’appliquer.

Avec la version finale des règles-cadres attendue au début de 2022, la Banque d’Angleterre et la Financial Conduct Authority pourront commencer à parcourir les rames de la législation « onshore » à un moment donné l’année prochaine.

Mais le gouvernement n’a pas directement pesé sur certaines questions clés, telles que la formation d’un nouveau comité de surveillance parlementaire ou l’augmentation des ressources du comité du Trésor existant, qui refléterait le panel ECON du Parlement européen.

Le gouvernement a seulement déclaré qu’il s’attend à ce que le Comité de l’industrie et des régulateurs récemment formé par le Parlement joue un rôle « de plus en plus important ».

Plus généralement, ce qui n’est pas clair, c’est qui contrôlera les régulateurs à mesure qu’ils acquièrent de nouveaux pouvoirs.

Cela a suscité un nouveau débat parmi l’industrie et les législateurs, les organismes de l’industrie exigeant que le gouvernement introduise des examens judiciaires obligatoires des nouvelles règles.

Ces examens établiraient effectivement un déclencheur supplémentaire pour que les règles entrent en vigueur et donneraient à l’industrie une autre chance de faire pression sur les régulateurs, les juges ou les deux.

Pour Bim Afolami, un député conservateur, les propositions de cadre sont « une occasion manquée » d’introduire plus de contrôle parlementaire.

C’est trop de travail pour le comité du Trésor, soutient-il.

Ce qui n’est pas clair, c’est qui contrôlera les régulateurs au fur et à mesure qu’ils acquièrent de nouveaux pouvoirs. (Image : .)

Le panel restreint « ne fera qu’effleurer la surface et pourrait conduire à long terme à une réglementation trop compliquée des services financiers », a déclaré Afolami, qui a fait pression pour un nouveau comité.

Sur la question de l’implication du pouvoir judiciaire, a-t-il déclaré, les entreprises financières devraient se sentir enhardies à poursuivre les régulateurs lorsqu’elles pensent qu’elles sont injustement ciblées – et ne pas s’inquiéter de la consultation fournissant une couche supplémentaire de contrôle judiciaire.

Il a déclaré: « Il n’y a aucune preuve que les régulateurs les puniraient s’ils étaient traduits en justice. »

Pendant ce temps, le responsable du Trésor a déclaré que le recours de l’industrie pour repousser les réglementations dans le nouveau système sera de toute façon suffisant, soulignant un mandat pour les chiens de garde d’élaborer une « analyse coûts-avantages » des nouvelles règles qui prend en compte les points de vue de l’industrie. .