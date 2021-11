Brexit news : la voie du Frexit s’élargit alors que les Français admettent leur jalousie après le déménagement de Shell au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Dans une énorme victoire pour Brexit Britain, Royal Dutch Shell abandonne sa structure à double action et déplace son siège social des Pays-Bas en Grande-Bretagne. La société abandonne « Royal Dutch » de son nom – qui fait partie de son identité depuis 1907 – pour devenir Shell Plc. La société a été brouillée avec les autorités néerlandaises au sujet de la retenue à la source de 15 % sur les dividendes du pays sur certaines de ses actions, ce qui les rend moins attrayantes pour les investisseurs.

La nouvelle structure unique avec toutes les actions de droit britannique signifie qu’aucune de ses actions ne serait soumise à cette taxe et permettra également au géant pétrolier de conclure rapidement des accords de vente et d’acquisition.

Le gouvernement néerlandais a répondu en se disant « désagréablement surpris » par la décision de Shell de déplacer son siège social de La Haye à Londres.

Cette décision est considérée comme un énorme vote de confiance envers la City de Londres après le départ du Royaume-Uni de l’UE, qui a déclenché un transfert de milliards d’euros dans les échanges quotidiens d’actions de la capitale anglaise vers Amsterdam.

Le candidat présidentiel français et Frexiteer François Asselineau, qui dirige l’Union républicaine du peuple (UPR), a insisté sur le fait que la décision de Shell est une preuve supplémentaire que l' »apocalypse » annoncée du Brexit ne s’est pas concrétisée.

Il a écrit sur Twitter : « Les prophètes de l’Apocalypse avaient prédit que le Brexit provoquerait un exode des plus grandes entreprises du monde.

« Après Boeing et Google, Shell prouve le contraire ! »

M. Asselineau a également publié une vidéo de lui-même s’exprimant sur UPRTV, dans laquelle il a déclaré que la décision de Shell de déménager au Royaume-Uni est une « gifle aux européistes qui mérite d’être félicitée ».

Le Frexiteer a déclaré : « C’est drôle car qu’avons-nous entendu en 2016 pour terroriser les Britanniques sur le fait que quitter l’Union européenne signifierait la fin ?

« Il y avait un article dans Le Monde en 2016 qui expliquait qu’à cause du Brexit, les Pays-Bas voulaient attirer les entreprises britanniques.

« Je rappelle que Macron a dit qu’il s’apprêtait à recevoir tous les habitants de la City qui allaient quitter le Royaume-Uni pour venir se réfugier en France et que grâce à l’UE ils seraient sauvés de l’apocalypse. Puis plus rien. »

Il a ajouté : « J’ai déjà expliqué l’incroyable propagande que nous avons entendue à ce sujet.

« J’ai expliqué qu’il n’y aurait pas d’apocalypse et que le Royaume-Uni irait bien, même avec moins de chômage que nous et maintenant avec une énorme victoire diplomatique avec les États-Unis et l’Australie sur l’accord sur les sous-marins.

« En plus de Google et Boeing, maintenant ce géant, Shell, a décidé de déplacer son siège social au Royaume-Uni.

« C’est une gifle aux européistes qui mérite d’être louée. »

Le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois, l’un des principaux défenseurs de la sortie de la France de l’UE, a déclaré que « toutes les prophéties de l’apocalypse des européistes sont ridiculisées ».

Commentant le déménagement de Shell au Royaume-Uni, il a tweeté : « Unilever avait déjà fait de même fin 2020.

« Décidément, toutes les prophéties de l’apocalypse des européistes sont ridiculisées !

« De #MalgréLeBrexit à #GrâceAuBrexit !

« #Brexit #ReprenonsLeContrôle #Shell. »

