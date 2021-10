Brexit news : l’accord commercial du Royaume-Uni avec la Nouvelle-Zélande qualifie de « honte » dans une explosion furieuse | Politique | Nouvelles

La Grande-Bretagne a signé l’accord de principe avec la Nouvelle-Zélande plus tôt cette semaine, Downing Street insistant sur le fait qu’il augmenterait le commerce en éliminant les droits de douane allant jusqu’à 10 % sur une gamme de produits britanniques et en réduisant les formalités administratives pour les entreprises britanniques. La secrétaire au Commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a tenté de calmer les craintes des agriculteurs britanniques, affirmant qu’il était « possible » qu’ils commencent à envoyer plus d’agneau en Nouvelle-Zélande au lieu d’être victimes d’importations bon marché. Le département du ministre a déclaré que l’accord commercial « supprimera les obstacles au commerce et approfondira l’accès pour nos entreprises de technologie et de services de pointe ».

Mais le président du Comité indépendant sur le changement climatique (CCC), qui conseille le gouvernement d’avoir lancé une attaque furieuse, a affirmé que l’accord mettait à la fois les agriculteurs et les consommateurs britanniques en danger.

Lord Deben est également l’ancien ministre conservateur de l’Agriculture.

Il a déclaré à la conférence de la Soil Association que l’accord commercial n’est « pas acceptable » et va à l’encontre de tout ce que le gouvernement a promis aux agriculteurs en termes de protection, ainsi que les consommateurs britanniques.

L’expert a déclaré : « L’accord commercial avec la Nouvelle-Zélande est une honte.

«Ce n’est pas acceptable et c’est complètement en contradiction avec tout ce que le gouvernement a promis de faire pour protéger nos agriculteurs et protéger les consommateurs britanniques.

« Nous recherchons la durabilité – pas des accords commerciaux non durables. »

Il a également demandé que davantage de détails soient fournis sur le programme de gestion environnementale des terres, qui vise à remplacer les programmes actuellement disponibles dans le cadre de la politique agricole commune de l’UE.

Lord Deben a qualifié les revendications du gouvernement sur l’environnement et l’agriculture de « trop vagues ».

Le conseiller en stratégie alimentaire a déclaré: « Il ne sert à rien de créer un système alimentaire et agricole ici qui s’occupe des animaux, séquestre le carbone et soutient la biodiversité si les produits d’outre-mer sur nos étagères ne font pas la même chose. »

La présidente de la National Farmers’ Union, Minette Batters, a déclaré que l’accord commercial post-Brexit avec la Nouvelle-Zélande – combiné à l’accord antérieur avec l’Australie, voisin de l’hémisphère sud – pourrait ouvrir le Royaume-Uni à « des volumes supplémentaires importants de nourriture importée » tout en « n’assurant presque rien en retour. pour les agriculteurs britanniques ».

Elle a déclaré: « Cela pourrait nuire à la viabilité de nombreuses fermes britanniques dans les années à venir, au détriment du public, qui veut plus de nourriture britannique sur ses étagères, et au détriment de nos communautés rurales et de nos paysages agricoles chéris. »