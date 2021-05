Brexit news: l’accord de Boris abroge une loi clé qui lie le Royaume-Uni, affirme le Brexiteer | Politique | Nouvelles

Et l’ancien député européen du Brexit, Ben Habib, a déclaré que cette révélation «choquante» avait des implications «de grande envergure». M. Habib a fait ses remarques le dernier jour d’un examen judiciaire du protocole d’Irlande du Nord, qui est actuellement entendu par la Haute Cour d’Irlande du Nord à Belfast.

Dans un message adressé aux partisans qui ont financé l’action en justice via le site Web de Crown Justice, il a déclaré: «J’ai écouté les dernières étapes de notre audience.

«Ce qui est peut-être le plus frappant, c’est que le gouvernement n’a apparemment pas contesté que l’article 6 de l’Acte d’Union 1800 avait été violé.

“Au lieu de cela, il a fait valoir que la loi sur l’accord de retrait abrogeait implicitement l’article 6.”

L’Acte d’Union a uni le Royaume de Grande-Bretagne et le Royaume d’Irlande en un Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande.

En 1927, il a été rebaptisé Royaume de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord après la création de ce qui était initialement connu sous le nom d’État libre d’Irlande – en d’autres termes, l’île d’Irlande moins les six comtés d’Ulster – en 1922.

L’État libre d’Irlande est à son tour devenu la République d’Irlande à la suite de l’introduction d’une nouvelle constitution irlandaise en décembre 1937.

L’article 6 stipule: “Que ce soit le sixième article d’union, que les sujets de Sa Majesté de Grande-Bretagne et d’Irlande auront, à partir du 1er janvier mil huit cent un et après, les mêmes privilèges et seront sur le même pied. quant aux encouragements et primes sur les articles similaires, étant la croissance, la production ou la fabrication de l’un ou l’autre pays respectivement, et généralement en ce qui concerne le commerce et la navigation dans tous les ports et lieux du Royaume-Uni et ses dépendances; et que dans tous les traités conclus par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, avec toute puissance étrangère, les sujets de Sa Majesté d’Irlande auront les mêmes privilèges et seront sur le même pied que les sujets de Sa Majesté de Grande-Bretagne.

M. Habib a ajouté: «Le gouvernement faisant valoir que cet article, d’une importance constitutionnelle critique, a été implicitement abrogé par la loi sur l’accord de retrait, c’est admettre qu’il a sciemment et sciemment rompu l’union du Royaume-Uni.

«Les implications de cette action admise sont très diverses.

«Aucun d’entre eux n’est bon, pour le dire légèrement. J’étais choqué.”

Il a ensuite déclaré à Express.co.uk: «Quel que soit le jugement, c’est incroyable.

«Que penseront les loyalistes sachant que le gouvernement a cherché à abroger une loi qui protégeait leur position dans le syndicat?

«Je pense que c’est de la dynamite – c’est le Premier ministre qui dit qu’il a violé l’Union du Royaume-Uni.

«Il est le premier ministre du Parti conservateur et unioniste. C’est extraordinaire.

Express.co.uk comprend que les soumissions de l’avocat Tony McGleenan indiquent que le cas du gouvernement britannique repose sur la suggestion selon laquelle l’article 6 a été en fait abrogé par les lois sur le retrait de 2018 et 2020.

Express.co.uk a contacté Downing Street pour obtenir des commentaires.