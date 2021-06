Brexit news: l’acolyte de Macron admet qu’il s’inquiète de la menace du Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Brexit: un expert affirme que la querelle du protocole NI pourrait entraîner une pénurie de viande

Le ministre français des Affaires européennes a exhorté la Grande-Bretagne à respecter ses engagements post-Brexit, notamment sur l’Irlande du Nord et la pêche. Admettant qu’il était “très inquiet” du comportement du Royaume-Uni, il a ajouté que l’UE était en droit de prendre des mesures si cela ne devait pas être le cas, a déclaré , qui a ajouté qu’il était “très inquiet” du comportement de la Grande-Bretagne.

M. Beaune a déclaré jeudi à la chaîne de télévision Public Senat: “Je suis très inquiet du comportement britannique jusqu’à présent sur le respect de l’accord que nous avons signé.

« En particulier sur la pêche et le protocole nord-irlandais.

“S’il n’est pas respecté, nous prendrons des mesures de représailles.”

Ces commentaires interviennent alors que le président américain Joe Biden a lancé un grave avertissement sur le Brexit lors de sa première rencontre avec le Premier ministre britannique Boris Johnson : empêcher qu’une dispute avec l’Union européenne ne mette en péril la paix délicate en Irlande du Nord.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a affirmé que la réprimande de M. Biden à l’encontre du Royaume-Uni à propos des pourparlers sur le Brexit était un appel à faire la “chose raisonnable” et à résoudre les problèmes commerciaux avec l’UE.

M. Martin a déclaré que M. Biden avait clairement indiqué que l’alignement sur les normes entre le Royaume-Uni et l’UE n’aurait pas d’impact négatif sur un éventuel accord commercial avec les États-Unis.

Le Taoiseach a qualifié de « importante » une intervention prévue de M. Biden, avertissant Boris Johnson de ne pas laisser la dispute sur les arrangements du Brexit en Irlande du Nord mettrait en danger l’accord du Vendredi saint lorsque les deux se rencontreront jeudi.

M. Martin a déclaré: “Je pense que c’est important dans le contexte du message et du message clair du président Biden et de son administration que la chose sensée à faire ici est d’avoir un alignement entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et les États-Unis.

“Nous partageons tous les valeurs communes des démocraties, c’est le message clair que je reçois du président Biden.

“Par conséquent, je pense qu’il dit au Royaume-Uni, écoutez, faisons la chose sensée ici.

“Elaborons un accord constructif soutenu avec l’Union européenne, sur le Brexit, sur l’accord de retrait et le protocole.”

M. Martin a déclaré qu’un accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les contrôles des animaux et des plantes pourrait supprimer la nécessité de 80% des contrôles en mer d’Irlande et n’entraverait pas la capacité du Royaume-Uni à conclure d’autres accords commerciaux.

Il a déclaré aux journalistes jeudi: “Je pense que ce qui était vraiment important dans le message du président Biden, c’est qu’il dit que si vous concluez un accord SPS, cela n’aura pas d’impact négatif sur la conclusion d’un accord commercial avec les États-Unis.

“C’est important pour le Royaume-Uni.

“Je pense qu’ils auraient été vraiment inquiets à propos de cette perspective, que s’ils devaient faire un accord SPS avec l’Europe, cela pourrait potentiellement nuire à leur capacité à conclure des accords commerciaux avec d’autres pays.

“Les États-Unis disent : ‘Non, ce n’est pas le cas, vous pouvez conclure un accord SPS et cela n’aura pas d’impact négatif sur un accord commercial avec les États-Unis’.”

Le grand intérêt de M. Biden pour les questions affectant l’Irlande signifiera que le différend sur le protocole figurera en bonne place dans les discussions avec le Royaume-Uni et l’Union européenne au cours des prochains jours lors de la conférence du G7 à Cornwall.

Le Times a rapporté que le président, qui est extrêmement fier de ses racines irlandaises, a pris la mesure extraordinaire d’ordonner au plus haut diplomate des États-Unis à Londres, Yael Lempert, de faire une démarche, une protestation formelle, lors d’une réunion avec le ministre du Brexit. Lord Frost le 3 juin.

Lorsqu’on lui a demandé si la pression politique exercée par M. Biden aiderait la situation, M. Martin a répondu : “Je pense que le gouvernement du Royaume-Uni respecte l’administration américaine.

“Je pense que ce serait une bonne réunion et je pense que ce sera une réunion constructive.”

Le chargé d’affaires américain a indiqué que si M. Johnson acceptait les demandes de respecter les règles de l’UE sur les normes agricoles, M. Biden veillerait à ce que cela n’affecte pas “négativement les chances de parvenir à un accord de libre-échange américano-britannique”.

Downing Street n’a pas nié que la rencontre avait eu lieu.

Un porte-parole du n°10 a déclaré : “Je ne pense pas que vous vous attendriez à ce que j’entame des discussions avec d’autres pays.”

Le porte-parole a ajouté que le gouvernement continuerait de chercher à travailler “de manière consensuelle” avec l’UE pour sortir de l’impasse.

Les pourparlers entre le ministre du Brexit Lord Frost et Maros Sefcovic de la Commission européenne mercredi n’ont pas permis de faire une percée sur le protocole.

L’UE a menacé de lancer une guerre commerciale contre la Grande-Bretagne si elle ne mettait pas en œuvre des contrôles sur les marchandises entrant en Irlande du Nord aux termes de l’accord de “divorce” du Brexit que M. Johnson a signé.