Dans un article d’opinion, Peter Tiede a déclaré que bien que son pays soit également confronté à une instabilité quant à savoir qui succédera à Angela Merkel et à une inflation de 4%, il était encore bien mieux loti que le Royaume-Uni. Il a affirmé que lorsque les Allemands examinent le problème du Royaume-Uni pour recruter des travailleurs, notamment des chauffeurs de camion, des gerbeurs et des ouvriers agricoles, ils « ne peuvent s’empêcher de sourire devant vos problèmes ».

Il a déclaré que cela avait conduit de nombreux de ses compatriotes à exprimer “schadenfreude” – un mot allemand qui se traduit approximativement par éprouver de la joie face au malheur d’un autre – envers le Brexit Grande-Bretagne.

Alors que certains Rejoiners ont soutenu sa pièce provocatrice, d’autres l’ont critiquée.

La professeure universitaire germano-britannique Tanja Bueltmann a critiqué l’article.

Elle a tweeté : « Les discussions que j’ai avec ma famille et mes amis en Allemagne ne ressemblent en rien à ça.

Écrivant pour le Times, il a déclaré : « Nous, les Allemands, avons nos problèmes.

« Nous ne savons toujours pas qui sera notre prochain chancelier, l’inflation est de 4 % et notre électricité devient de plus en plus chère de jour en jour.

«Mais ensuite, nous réalisons à quel point les choses sont pires en Grande-Bretagne. Pas de chauffeurs routiers ! Pas de carburant ! Les rayons des supermarchés vides !

« Des ministres dépendants de l’armée ou des prisonniers pour aider ! Qu’est ce qui t’es arrivé? Avez-vous été dans une guerre?

« Les Français sont en grève et paralysent votre île ? Quelle que soit la raison, merci de nous avoir fait nous sentir mieux.

« Chaque fois que nous voyons de longues files d’attente dans vos stations-service à la télévision, nous vivons une délicieuse schadenfreude.

“L’Allemagne ne peut s’empêcher de sourire à vos problèmes.”

Il a ajouté : « Vous avez voté pour le Brexit, vous avez expulsé des travailleurs étrangers et vous ne payez pas assez vos chauffeurs routiers. Je déteste le dire, mais nous vous avons averti que cela pourrait arriver.

« Alors, pardonnez-moi si nous, sur le continent, sommes maintenant snob envers vous de la même manière que la Grande-Bretagne était souvent snob envers nous.

« La vérité est que la Grande-Bretagne, et principalement l’Angleterre, a succombé il y a des années à une politique populiste simpliste colportée par des gens comme Boris Johnson et Nigel Farage.

« Vous découvrez comment cela se termine. »