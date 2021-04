Brexit news: l’ambassadeur de l’UE fait rage au Brexiteers à propos de l’accord commercial Boris avec l’UE: «PAS d’alternative» | Politique | Nouvelles

João Vale de Almeida a déclaré que le Protocole était là pour rester et qu’il appartenait aux politiciens de le faire fonctionner. Malgré les problèmes de commerce à travers la mer d’Irlande entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, le représentant de l’UE a déclaré que le protocole était la « solution ».

Il y a eu de violentes attaques contre la police au cours de la semaine dernière, les implications de l’accord sur le Brexit étant en partie responsables de la flambée.

Dans les dernières scènes, qui ont eu lieu mercredi à l’ouest de Belfast, un bus a été détourné et incendié, des bombes à essence, de la maçonnerie et des feux d’artifice ont été lancés sur des officiers et une porte du mur de la paix a été allumée en flammes.

La police a réprimé des foules de 600 personnes de chaque côté de la ligne de paix et déployé six AEP, un type de balle en plastique, ainsi que l’arrestation de deux hommes, âgés de 18 et 28 ans, soupçonnés de comportement émeutier.

Cependant, M. Vale de Almeida a rejeté les demandes unionistes de supprimer le protocole, accusant les Brexiteers de ne pas avoir d’alternative à la mesure.

EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE BLOG BREXIT LIVE

« Le protocole est la solution aux problèmes créés par le Brexit en Irlande du Nord et c’est là que je pense que nous devrions nous concentrer », a-t-il déclaré au Guardian.

Il a déclaré que l’UE était « pleinement engagée de manière constructive pour trouver des solutions à ces problèmes » mais qu’une solution devait être trouvée « dans les limites du protocole que nous avons convenu il n’y a pas longtemps ».

L’ambassadeur a ajouté: « Je peux vous garantir qu’en écoutant ceux qui ont négocié – et Michel Barnier et David Frost étaient parmi eux – je peux vous dire qu’ils ont tourné toutes les pierres pour essayer de trouver des alternatives à ce protocole.

«Personne n’est venu avec une meilleure idée – même ceux qui attaquent le protocole aujourd’hui, qui aimeraient le voir abandonné, n’ont pas d’alternative au protocole.

« Alors c’est ce qui devrait être notre objectif.

« Notre objectif devrait être de mettre en œuvre le protocole. »

LIRE LA SUITE: Lord Hain blâme Boris pour son manque d’action face aux troubles en Irlande du Nord

Il a déclaré au diffuseur RTE: « Il y a un certain nombre de choses qui enflamment la division et entraînent une réelle polarisation, il est clair que le protocole lié au Brexit en fait partie.

« Je suis plus que conscient de cela, c’est pourquoi, depuis de nombreuses semaines maintenant, moi-même et d’autres membres du gouvernement irlandais nous sommes entretenus avec la Commission européenne pour examiner les moyens d’utiliser les flexibilités intégrées dans le protocole, reconnaissant les frustrations. qui ont été exposés. «

Il a ajouté: << C'est une période de tension réelle en Irlande du Nord, malheureusement, à laquelle les dirigeants politiques et les dirigeants communautaires doivent répondre, comme ils l'ont fait dans le passé, pour désamorcer les tensions et se rassembler plutôt que de se tenter les uns les autres. . »

Des pourparlers d’urgence convoqués par le secrétaire d’État Brandon Lewis ont lieu aujourd’hui.

M. Lewis rencontrera la première ministre Arlene Foster, du DUP, et la vice-première ministre Michelle O’Neill, du Sinn Fein, pour exhorter toutes les communautés à travailler ensemble pour mettre fin à la violence.

Il a déclaré que la détermination à sortir des troubles ne pouvait pas être « écrasée par une petite minorité ».

Alors que le Sinn Fein et le DUP ont condamné la violence, ces derniers font partie de ceux qui demandent que le Protocole soit abrogé.

Ils ont lancé une action en justice contre la mesure, l’accusant de porter atteinte à l’accord du Vendredi saint.