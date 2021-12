Brexit news: L’animatrice de GB News, Nana Akua, critique la décision de Whitehall d’interdire le mot Brexit | Politique | Des nouvelles

L’animatrice de GB News, Nana Akua, a demandé en quoi le Brexit était « offensant de quelque manière que ce soit » après que les fonctionnaires de Whitehall et le gouvernement gallois aient interdit le mot dans les guides de style internes pour le personnel. Plus tôt cette semaine, Whitehall a suivi le gouvernement gallois en demandant aux fonctionnaires de cesser d’utiliser le mot « Brexit ». Au lieu de cela, les fonctionnaires ont été invités à se référer au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne en utilisant la date du « 31 décembre 2020 ».

Nana Akua de GB News s’est demandé si les politiciens britanniques avaient toujours « honte ou embarrassé » par le vote démocrate britannique en 2016.

Elle a déclaré: « La police linguistique est à nouveau à l’œuvre. Cette fois, le guide de style de Whitehall a décidé d’éviter le mot Brexit.

« Vous ne pouviez pas inventer cela. Au lieu de cela, il doit être appelé 31 décembre 2020.

« Le gouvernement travailliste gallois est allé plus loin et a mis plus de mots sur la liste d’interdiction comme BAME, valide, vulnérable, fou, fou et nanisme. »

Elle a poursuivi: « Tous interdits par le gouvernement gallois. Il est assez évident que les mots sur cette liste sont offensants.

« Mais le Brexit ? Vraiment ? En quoi le Brexit est-il offensant ?

« Ils ont également décidé qu’ils n’étaient pas à l’aise avec l’expression « période de transition » – un terme qu’ils ont eux-mêmes inventé !

« Ils aimeraient que nous appelions cela » la date à laquelle le Royaume-Uni a négocié son départ de l’UE « .

Elle a ajouté: « Je continuerai d’appeler Brexit Brexit, la période de transition juste comme ça, et les gens qui n’accepteront pas le vote démocratique et nous veulent dans le navire qui coule qu’est l’UE Remoaners. »

Le guide de style Whitehall conseille au personnel de n’utiliser l’expression Brexit que lorsque cela est nécessaire pour le « contexte historique ».

Cela survient alors que Liz Truss a été invitée à faire des progrès sur un accord sur le Brexit ou à risquer de voir de nouveaux problèmes survenir au cours de la nouvelle année.

Mme Truss a assumé les principales responsabilités des négociations du Royaume-Uni sur le Brexit, y compris le protocole d’Irlande du Nord, au début du mois à la suite de la démission de Lord Frost.

Simon Coveney, le ministre irlandais des Affaires étrangères, a insisté sur le fait que les négociations sur le protocole – une question de longue date – « ne peuvent pas traîner pendant des mois ».