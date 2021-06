Brexit news: l’appel téléphonique de Boris Johnson et VDL rend l’impasse PIRE – affrontement furieux | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre a déclaré à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, que des progrès rapides étaient nécessaires pour calmer les tensions dans la région. Il y a une hostilité croissante envers le protocole d’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit pour éviter une frontière dure en raison de l’approche bureaucratique de l’UE. Lors d’un appel téléphonique hier soir, Mme von der Leyen a riposté et accusé Downing Street de ne pas avoir mis en œuvre le divorce et les accords commerciaux du Brexit.

Elle a exprimé sa “profonde inquiétude” quant au fait que le n ° 10 revenait apparemment à ses promesses précédentes.

Le plus grand eurocrate a tweeté : « J’ai exprimé ma profonde préoccupation concernant la mise en œuvre de l’ACE et de l’AO UE-Royaume-Uni.

“Nous discuterons de la manière de progresser et d’assurer la conformité en marge du G7.”

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre et le président ont également évoqué les problèmes liés au protocole d’Irlande du Nord.

« Le Premier ministre a déclaré que le Royaume-Uni s’est engagé à trouver des solutions pratiques qui protègent les objectifs de l’accord de Belfast (vendredi saint) et minimisent l’impact sur la vie des personnes en Irlande du Nord. Il a souligné la nécessité de progresser rapidement.

Leur appel a précédé une série d’affrontements entre l’UE et le Royaume-Uni à Londres aujourd’hui.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, accueille son homologue européen Maros Sefcovic pour la première réunion du Conseil de partenariat post-Brexit et du Comité mixte de l’accord de divorce.

Ils devraient discuter des querelles sur l’Irlande du Nord, les droits de pêche et les droits des citoyens.

Avant la réunion, Bruxelles a reçu l’ordre d’abandonner les « plans fous » visant à imposer une interdiction des saucisses à l’Irlande du Nord, ce qui pourrait déclencher une guerre commerciale entre l’UE et le Royaume-Uni.

Le secrétaire à l’Environnement, George Justice, s’est déchaîné contre la demande “absurde” et a laissé entendre que le Premier ministre utiliserait le G7 pour recruter Joe Biden dans la lutte contre la bureaucratie européenne.

Les eurocrates pourraient imposer des droits de douane sur les marchandises britanniques si Downing Street mettait fin à son embargo sur les exportations de viandes réfrigérées vers la région avant l’entrée en vigueur le mois prochain.

M. Eustice a déclaré que le n°10 souhaitait négocier une solution technologique, mais que l’UE a “été assez lente à ce jour à s’engager”.

Il a déclaré: “Est-il vraiment logique d’interdire la vente de saucisses et de nuggets de poulet fabriqués au Royaume-Uni partout en Irlande du Nord ?

“Je soupçonne que n’importe quelle administration américaine serait étonnée si vous disiez qu’une saucisse du Texas ne pouvait pas être vendue à la Californie.”

Lord Frost s’est déchaîné contre les menaces répétées des eurocrates de déclencher une guerre commerciale ou de gifler la Grande-Bretagne avec une action en justice.

Bruxelles est restée furieuse après que le gouvernement a unilatéralement supprimé des pans de la bureaucratie de l’UE sur l’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit a déclaré : « De nouvelles menaces de poursuites judiciaires et de représailles commerciales de la part de l’UE ne faciliteront pas la vie des acheteurs de Strabane qui ne peuvent pas acheter leur produit préféré. Cela ne profitera pas non plus à la petite entreprise de Ballymena qui a du mal à s’approvisionner auprès de son fournisseur de Birmingham.

« Ce qu’il faut, c’est du pragmatisme et des solutions de bon sens pour résoudre les problèmes tels qu’ils sont devant nous. Ce travail est important. Et c’est de plus en plus urgent.

“Ce n’est qu’en faisant des progrès substantiels dans l’ensemble des difficultés que nous pouvons montrer aux habitants d’Irlande du Nord que le protocole peut fonctionner de manière pragmatique, proportionnée et durable – comme cela a toujours été prévu.”

Les ministres soupçonnent que l’UE exploite la situation pour « rouvrir » l’accord commercial et forcer la Grande-Bretagne à s’aligner sur les normes alimentaires du bloc.

De nombreux pays de l’UE – en particulier la France – étaient profondément mécontents de la tentative infructueuse de Michel Barnier d’obtenir cette concession lors des négociations de l’année dernière.

La bureaucratie bruxelloise interdit l’importation de viandes réfrigérées transformées, comme les hamburgers et les saucisses, dans le marché unique.

Les négociateurs ont convenu d’une période de grâce de six mois au cours de laquelle les règles ne s’appliqueraient pas à l’Irlande du Nord, mais qui devrait expirer à la fin du mois.

Downing Street devrait refuser d’imposer l’interdiction de l’UE si une solution n’est pas trouvée d’ici là pour empêcher les rayons des supermarchés de s’assécher.

Un responsable de l’UE a déclaré: “Nous savons que le Royaume-Uni veut plus de flexibilité et nous l’entendons très haut et fort.

“Mais le Royaume-Uni doit jouer son rôle et il doit cesser de déplacer les poteaux de but dans ses demandes.”

Bruxelles giflera probablement la Grande-Bretagne avec d’autres poursuites judiciaires si l’interdiction des saucisses n’est pas imposée.

Mais les eurocrates ont fait allusion à une solution technologique possible qui pourrait résoudre le différend.

Ils ont suggéré que si No10 accordait aux douaniers du bloc l’accès aux données en temps réel sur les marchandises expédiées en Irlande du Nord, l’UE serait en mesure d’assouplir son approche.