Brexit news: l’argument de Remoaner est moqué alors que l’image montre les problèmes d’approvisionnement des supermarchés | Politique | Des nouvelles

Brexit : le public s’est fait dire un paquet de mensonges selon Lord Heseltine

Malgré les craintes de Remoaner concernant les problèmes de chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni, un homme a publié une photo d’un supermarché avec des étagères vides à Washington DC. En réponse, un utilisateur du nom de Tom Gribbin s’est moqué des craintes de Remoner en déclarant : « Le Brexit arrive enfin aux États-Unis ». Un autre utilisateur nommé Julian a également commenté un article séparé de l’Australie.

Dans la deuxième image, un utilisateur de Twitter nommé Checkmate.btc, montre une image d’étagères vides sans légumes ni viande.

En réponse, Julian a déclaré: « Et l’Australie aussi. »

Commentant le fil, Sharon Hearne a également déclaré: « J’ai vu des tweets des États-Unis concernant les problèmes d’approvisionnement pendant la majeure partie de 2021.

« Ils ont également une pénurie de chauffeurs de camion. »

Nouvelles du Brexit : les restes ont encore été moqués (Image : GETTY)

Nouvelles du Brexit : des pénuries ont été observées aux États-Unis (Image : Twitter)

Carol Donaldson a ajouté: « Cela fait un moment que cela frappe la Californie. »

L’année dernière, Remainers a affirmé que le Brexit était la principale cause des problèmes de chaîne d’approvisionnement dont le Royaume-Uni a souffert l’année dernière.

À l’approche de Noël, les Remoaners ont affirmé que les Britanniques auraient du mal à acheter des dindes.

Un autre sondage de YouGov, trouvé parmi ceux qui ont voté Remain en 2016, 65% ont imputé les problèmes de chaîne d’approvisionnement au Brexit.

JUST IN: Le statut mondial de l’Allemagne a porté un coup brutal

Nouvelles du Brexit: les restes ont blâmé le Brexit pour les shortgaes (Image: GETTY)

Malgré leurs alarmistes, le manque de chauffeurs routiers a été causé par le retour de nombreux dans leur pays d’origine à cause du coronavirus, la retraite anticipée ou le changement de carrière.

Pour cette raison, plusieurs pays d’Europe ont également souffert de pénuries de chauffeurs de camions, dans ce secteur qui a vu son nombre chuter au cours des dernières années.

Selon l’Organisation internationale des transports routiers, 22% des postes de chauffeurs sont restés vacants en Pologne en 2019.

Au Royaume-Uni, ce nombre s’élevait à 24 %, tandis que l’Espagne et la République tchèque en enregistraient respectivement 21 et 20 %.

A NE PAS MANQUER

Une énorme liquidation bouleverse le marché boursier alors que les rendements obligataires grimpent [Latest]

Énorme victoire en tant que nouvelle route maritime contournant le continent européen « et opérationnelle » [Update]

L’excursion d’une journée à Bruxelles du ministre du gouvernement a coûté 28 000 £ – sur Eurostar [Opinion]

Nouvelles du Brexit : des pénuries ont été enregistrées dans le monde entier (Image : GETTY)

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, a déclaré à Express.co.uk qu’il était « mal » de blâmer le Brexit pour les problèmes de chaîne d’approvisionnement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de ceux qui prétendaient que le Brexit était la cause du problème, il a répondu : « Ce n’est pas seulement paresseux, je pense que c’est faux.

« J’étais donc un Remainer absolument énorme et je pense toujours que c’était une décision extraordinaire.

« Mais il y a beaucoup de ces difficultés qui ne sont précisément pas le résultat direct du Brexit. »

Brexit news : une chronologie des événements menant à la sortie du Royaume-Uni (Image : Express)

La hausse des prix des conteneurs a également ravagé les chaînes d’approvisionnement à travers le monde.

Selon le conseiller de la chaîne d’approvisionnement, Drewry, le prix par conteneur de 40 pieds est passé à 9 408,81 $ (6 928 £).

En mai 2021, le prix avait oscillé autour de 5 000 $ (3 682 £) et est 80 % plus élevé qu’il y a un an.

Brexit news: une pénurie de chauffeurs de camions a éclaté dans l’UE (Image: GETTY)

En raison de Covid et de ces prix élevés, jusqu’à 65 cargos ont été contraints de faire la queue devant les ports de Los Angeles et de Long Beach, en Californie l’année dernière.

Les deux ports gèrent 40 pour cent de tous les conteneurs de fret entrant dans le pays.

Le sondage YouGov a été publié le 7 septembre et a demandé 1 653 entre les 2 et 3 septembre.