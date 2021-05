Brexit news: l’arme secrète de Boris déchaînée aux côtés du groupe de travail Global Britain | UK | Nouvelles

Le Premier ministre recrute un conseiller externe pour identifier de nouvelles opportunités suite au départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. Leur rôle spécifique sera de trouver et de mettre en évidence les avantages que la sortie du bloc bureaucratique a procuré au Royaume-Uni.

Leur travail complétera le groupe de travail sur la Grande-Bretagne de l’ancien dirigeant conservateur Iain Duncan Smith, qui examine comment le Royaume-Uni peut remodeler son économie au profit de tous.

Son rapport très attendu devrait être publié dans les mois à venir et devrait suggérer comment le gouvernement peut «niveler» l’économie en répartissant la richesse uniformément à travers le pays.

Le nouveau rôle relèvera de l’ancien négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, qui est maintenant secrétaire du Cabinet.

Il a déclaré au Parlement cette semaine: «Nous avons de grands espoirs d’une contribution extérieure à ce processus.

LIRE LA SUITE: Les plans de change d’Esturgeon déchirés par un homme qui a divisé la Tchécoslovaquie

Lord Frost était d’accord avec cette évaluation et a déclaré à la commission parlementaire que le Brexit avait créé «l’énorme avantage» de pouvoir concevoir nos propres lois.

Il a ajouté: «Il est vraiment important que nous exercions cette liberté de la manière la plus utile et la plus productive possible.»

Il a également profité de son apparition au Comité de contrôle européen pour critiquer les fonctionnaires britanniques «endoctrinés» pour continuer à fonctionner comme l’UE bureaucratique.

Une révolution était nécessaire pour «normaliser» le droit de l’UE toujours dans le livre de règles britannique et les ramener aux traditions de la common law britannique, qui sont «plus légères» et moins averses au risque, a-t-il affirmé.

S’adressant à la commission, il a déclaré: «Une grande partie de notre bureaucratie et de nos systèmes réglementaires ont dû fonctionner dans un cadre normatif de la législation européenne.

“Nous avons internalisé les principes du droit de l’UE et les modes de pensée de l’UE au cours des 50 dernières années, ce qui est plus difficile à éradiquer parce que c’est assez subtil.”

Depuis que son rôle de négociateur en chef du Brexit a pris fin en janvier, Lord Frost est resté dans le cabinet de M. Johnson – assumant un certain nombre de rôles clés.

En février, il a remplacé Michael Gove en tant que président britannique du conseil de partenariat – un organe mis en place pour régler les différends résultant de l’accord commercial avec le bloc.

Il a également assumé le rôle de M. Gove en tant que président du comité mixte de l’accord de retrait qui a été englouti par le différend en cours sur le protocole d’Irlande du Nord.