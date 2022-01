Brexit news : l’armée de Rejoiner est brutalement réduite au silence alors que dix mythes se déchirent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Il a tweeté : « Si l’armée déclinante de Rejoiner ne continuait pas à prétendre faussement que les militants du Brexit ont dit des mensonges, je n’aurais pas besoin de faire circuler cela. «Mais ils le font. Bonne lecture. Son attaque intervient après que Conservative Home a révélé dix prédictions sur le Brexit qui ne se sont pas concrétisées – près de six ans après que le Royaume-Uni a voté pour se libérer du bloc.

Harry Phibbs, rédacteur en chef du gouvernement local de Conservative Home, a déclaré que « assez de temps s’était écoulé » pour évaluer comment une « série de prédictions sur les malheurs » s’était « équipée avec la réalité ».

Après avoir exposé des prédictions alarmistes sur le chômage, la chute des prix des logements, la troisième guerre mondiale, une frontière dure entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, les ressortissants de l’UE au Royaume-Uni à « renvoyer chez eux », l’indépendance de l’Écosse, le krach boursier, la baisse des salaires, récession et des plages plus sales, a-t-il déclaré: «Les marchands du projet Fear se sont trompés».

En conclusion, M. Phibbs a accusé Remainers d' »arrogance ».

Ses remarques interviennent alors que 2022 verra la Grande-Bretagne marquer sa première année complète en dehors de l’Union.

Ce sera un an après que le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé l’accord historique post-Brexit de la Grande-Bretagne avec le bloc bruxellois.

L’accord commercial à tarif zéro et à quota zéro de M. Johnson avec l’Union européenne a fait sortir le Royaume-Uni de l’union douanière, du marché unique et a retiré la Grande-Bretagne de la Cour de justice européenne.

L’accord de M. Johnson a été adopté par les Communes, avec le soutien du groupe de recherche européen soutenu par le Brexit par 521 voix contre seulement 73.

Le Royaume-Uni a depuis négocié d’autres accords de libre-échange dans le monde, dont plus de 60 accords de reconduction.

Londres a conclu un accord avec l’Australie, qui devrait débloquer 10,4 milliards de livres sterling de commerce supplémentaire.

Brexit Britain a également signé des accords sur mesure avec la Nouvelle-Zélande, le Japon et même Singapour.

Matthew Elliott, ancien directeur général de la campagne Vote Leave, a déclaré que 2022 donnerait à la Grande-Bretagne la chance de tirer le meilleur parti du Brexit et de tout ce qu’il a à offrir.

Il a déclaré au site d’actualités politiques Politico.eu : « Une seule chose a rendu le Brexit intéressant en 2021 : le déploiement du vaccin.

«Le Royaume-Uni a ouvert la voie en Europe en faisant piquer des gens, permettant au gouvernement de lever les restrictions sur les coronavirus bien plus tôt que n’importe quel pays de l’Union européenne. « Maintenant que nous atteignons le début de la fin de COVID-19 (touchez du bois), le gouvernement aura plus de bande passante pour se concentrer sur la pleine réalisation de ces opportunités.

« Et avec Goldman Sachs, HSBC, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale prédisant tous que le Royaume-Uni sera l’économie à la croissance la plus rapide en 2022 – pour la deuxième année consécutive – c’est un vote de confiance important dans la Grande-Bretagne post-Brexit. «