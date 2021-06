Brexit news: le Brexiteer fait taire Coveney alors qu’il déchire l’accord “inconstitutionnel” avec l’UE | Politique | Nouvelles

Brexit: le Royaume-Uni “ne peut pas décider unilatéralement” du protocole, selon Coveney

Les critiques au sein de la communauté unioniste sont profondément préoccupés car l’accord exige que l’Irlande du Nord adhère aux règles et règlements de l’UE pour les marchandises voyageant à destination et en provenance du continent britannique, ce qu’ils considèrent comme ayant imposé une frontière le long de la mer d’Irlande. M. Coveney a posté: «Je ne sais pas combien de fois cela doit être dit avant qu’il ne soit pleinement accepté comme vrai.

« Le protocole NI est un accord commercial technique pour gérer le plus possible les perturbations du #Brexit pour l’île d’#Irlande…. Il ne s’agit pas de questions constitutionnelles.

Cependant, le baron Moylan, l’ancien président de la London Legacy Development Corporation, n’était pas d’accord avec véhémence.

Répondant au tweet de M. Coveney, il a déclaré: “Je ne sais pas à quelle fréquence cela doit être dit: une constitution concerne l’attribution de la prise de décision aux différentes branches de l’État et le protocole NI change qui prend les décisions sur les lois là-bas . Il s’agit donc clairement d’un changement constitutionnel.

Le baron Moylan a déclaré à Express.co.uk : « Cela remonte à l’accord du Vendredi saint, qui dit qu’il ne devrait pas y avoir de changement dans le statut constitutionnel de l’Irlande du Nord sans référendum.

« Maintenant, si vous regardez le protocole d’Irlande du Nord, les tout premiers mots de la première page disent qu’il ne s’agit pas du changement de statut constitutionnel de l’Irlande du Nord, car ils essaient d’exclure l’idée qu’elle a besoin d’un référendum.

« À mon avis, c’est tout simplement faux, mais il s’en tient à cela, il dit que ce n’est pas un changement constitutionnel.

“Mais je dis que c’est parce que vous changez maintenant qui fait les lois en Irlande du Nord et maintenant l’UE est un législateur en Irlande du Nord

« Et donc je pense que c’est un changement constitutionnel.

“Que vous ayez besoin d’un référendum sur l’accord du Vendredi saint ou non est lié à un deuxième point lié, à savoir qu’on n’a jamais demandé au peuple d’Irlande du Nord s’il voulait le protocole.”

Le baron Moylan, qui a également été conseiller aéroportuaire du Premier ministre lorsqu’il était maire de Londres, a expliqué: “Le meilleur que Boris pouvait obtenir était un vote de l’assemblée en 2024.”

En vertu de l’Accord du Vendredi Saint, un changement aussi important devrait être introduit avec le consentement des deux communautés, a déclaré le baron Moylan.

Cependant, parce qu’un tel vote offrirait un droit de veto aux unionistes, l’UE a refusé, a-t-il souligné.

Il a ajouté: «En fait, il y a eu un changement dans l’accord du Vendredi saint dans la façon dont il fonctionne en Irlande du Nord pour permettre cela.

« Alors je dis que je ne pense pas que ce soit assez bon. Tout d’abord, c’est dans trois ans, et normalement, lorsque vous avez un nouveau système, vous votez en sa faveur avant qu’il ne démarre.

« Et deuxièmement, c’est l’assemblée, et peut-être que cela devrait être un vote plus large et ainsi de suite.

“C’est le problème – c’est le déficit démocratique du protocole d’Irlande du Nord et de son fonctionnement.”

Le baron Moylan a fait valoir que les remarques de M. Coveney étaient caractéristiques de la pensée “dogmatique” de l’Irlande et de l’UE en ce qui concerne le Protocole et le Brexit en général.

Il a déclaré : « Le gouvernement irlandais s’en tient très étroitement à la ligne de l’UE, c’est un choix délibéré de cette part.

« Je suis à peu près sûr que le gouvernement irlandais comprend la situation politique et communautaire en Irlande du Nord, mais je ne pense pas que l’UE en ait vraiment la moindre idée.

“Ils pensent que ‘l’Irlande du Nord a voté reste donc ils doivent être heureux de s’en tenir à nos règles.’

Je pense qu’ils ont utilisé l’Irlande du Nord comme monnaie d’échange Baron Moylan

“Je pense qu’ils ont utilisé l’Irlande du Nord comme monnaie d’échange.”

S’exprimant aujourd’hui, M. Coveney, également ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a salué l’annonce selon laquelle un premier ministre et un vice-premier ministre d’Irlande du Nord seront nommés ultérieurement.

M. Coveney a déclaré que cela permettrait à l’exécutif d’Irlande du Nord de poursuivre son “travail essentiel” au nom du peuple d’Irlande du Nord.

Il a ajouté : « Nous sommes impatients de travailler avec le premier et le vice-premier ministre, et toutes les parties de l’exécutif d’Irlande du Nord, dans l’intérêt mutuel des peuples du Nord et du Sud, y compris lors de la prochaine réunion plénière du Conseil ministériel du Nord-Sud qui est prévu pour vendredi à Armagh.”