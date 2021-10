Brexit news : le Brexiteer s’en prend à Frost pour son approche « namby-pamby » de l’article 16 | Monde | Nouvelles

Le protocole est le mécanisme convenu par le Royaume-Uni et l’UE afin d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Cependant, les critiques, principalement dans la communauté unioniste, sont en colère parce que l’arrangement laisse l’Irlande du Nord soumise aux règles et réglementations de l’UE – arguant qu’il s’agit plutôt d’une frontière le long de la mer d’Irlande.

L’ancien eurodéputé du Brexit Party, M. Habib, un militant infatigable contre le Protocole qui a lancé une contestation infructueuse contre celui-ci devant la Haute Cour d’Irlande du Nord, s’exprimait le jour où Lord Frost a déclaré à la conférence du Parti conservateur qu’il était prêt à tout essayer pour éviter d’activer l’article 16 pour passer le Protocole.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Encore une fois, Lord Frost a échoué.

“Encore une fois, il a répété que l’Irlande du Nord souffrait économiquement mais, encore une fois, au lieu d’invoquer l’article 16 pour suspendre le protocole et entamer le processus de sauvetage de l’Irlande du Nord, il n’a rien fait.”

M. Habib a demandé : « Qu’attend-il ? L’UE a refusé de négocier.

« Son approche namby-pamby ne les amènera pas à la table. La seule façon de les y amener est de suspendre le Protocole. »

Bruxelles avait besoin de savoir que Lord Frost “était sérieux”, a déclaré M. Habib.

Se référant à l’offre de la Haute Cour pour un examen judiciaire de la légalité du Protocole, M. Habib a ajouté : .

“A la Chambre des communes, le Premier ministre a déclaré qu’il ne permettrait pas au Protocole de saper l’Acte d’Union, mais devant les tribunaux, ses avocats ont réussi à prétendre le contraire.”

Il a poursuivi : « S’ils arrêtaient de lutter contre notre examen, les tribunaux donneraient au gouvernement toutes les munitions dont il a besoin pour vaincre l’UE sur le protocole.

“Aussi réticent que je sois à accuser le Premier ministre et son gouvernement de ne pas se soucier de l’Union du Royaume-Uni, la réalité est qu’ils ne s’en soucient pas. Rien d’autre n’explique leur totale faiblesse.

S’exprimant aujourd’hui, le ministre du Brexit, Lord Frost, a appelé à des pourparlers “courts et intensifs” avec l’UE, après quoi le Royaume-Uni envisagera de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord si une solution n’est pas trouvée.

Il a déclaré lors d’un événement d’échange de politiques en marge de la conférence des conservateurs : “Nous avons un grave problème politique et pour le moment, nous ne recevons pas énormément d’aide de l’UE pour le résoudre. Ils sont nécessairement un acteur parce que du protocole.

“J’espère que cela pourrait changer au cours des deux prochaines semaines environ. Cependant, cela doit être résolu, d’une manière ou d’une autre, que ce soit par le biais de négociations ou de l’article 16.”

Lord Frost a déclaré qu’une solution aux problèmes était nécessaire rapidement, ajoutant: “Je ne pense pas que nous puissions l’attendre aussi longtemps.

“Nous avons besoin d’un processus de discussion court, intensif et de bonne foi qui se déroule assez rapidement et à mesure que nous en sortirons, nous saurons si un accord est possible ou non, et si ce n’est pas possible, nous examinerons évidemment l’article 16.

“Mais nous devons tout essayer. Nous devons montrer que nous avons tout essayé et nous devons voir s’il est possible de s’entendre sur quelque chose.”