Brexit news: le Britannique jubile alors que les États de l’UE cèdent sous la pression économique du Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Alors que le Royaume-Uni se rapproche de plus en plus du déclenchement de la clause visant à résoudre l’impasse concernant le protocole d’Irlande du Nord, les craintes grandissent d’une guerre commerciale imminente entre les deux. La rédactrice politique de la BBC, Laura Kuenssberg, a rapporté hier que Boris Johnson « semble sur le point de déclencher » la clause de l’accord de retrait du Brexit.

Cela permettrait au Royaume-Uni de suspendre unilatéralement certains aspects du retrait.

L’UE a déjà averti qu’il y aurait des conséquences si la clause était déclenchée – suscitant des craintes d’une guerre commerciale.

Alors que les tensions s’intensifient entre les deux parties – il semble que d’autres États membres de l’UE – dont la République d’Irlande – craignent que les retombées ne leur coûtent cher.

Les lecteurs d’Express.co.uk n’ont pas tardé à sauter dessus – leur rappelant joyeusement le coût potentiel de toute guerre commerciale.

LIRE LA SUITE : Brexit : Boris fait face à des manifestations de masse à la frontière irlandaise

« Pas de négociations, pas de paiement de divorce, pas de ‘vous pouvez continuer à pêcher dans nos eaux même si nous ne le pouvons pas’… cela se produira du jour au lendemain. Juste ‘au revoir’.

Xande1 a écrit : « Soyons raisonnables à propos de tout cela …. l’UE vend 2 200 milliards de biens et services au Royaume-Uni …… alors quand vient le temps de pousser ce qui est le plus important pour l’UE, l’Irlande (population 4,9 millions ) ou leurs 2 200 milliards et 100 milliards de bénéfices commerciaux par an ……..

« Bien sûr, ils vont jeter Dublin sous le bus.

« Ils ne pourraient tout simplement pas survivre sans l’accord commercial… mais ils pourraient survivre sans l’Irlande. »

Pished.Artist a déclaré : « Le Royaume-Uni n’a exercé aucune pression financière sur l’UE.

« Ils se l’ont fait eux-mêmes, personne ne fait confiance à un menteur, et l’UE en regorge. »

Dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que la préférence « restait à trouver une voie consensuelle », mais que l’article 16 était une « garantie légitime ».

Le chef du Parti unioniste démocratique (DUP), Sir Jeffrey Donaldson, a déclaré que le gouvernement britannique devait prendre « des mesures décisives dans les semaines ».

La Commission européenne fera circuler un document dans les capitales européennes la semaine prochaine exposant les options disponibles si le Royaume-Uni déclenche l’article 16.