Pendant ce temps, la dernière analyse de Facts4EU souligne également le point du ministre du Brexit selon lequel le président français enfreint les termes du traité même sur lequel l’Union européenne est basée avec ses diverses remarques antagonistes. M. Macron a attisé les tensions samedi à la veille du démarrage du CO26 à Glasgow avec de sérieuses critiques caustiques liées au refus de dizaines de licences aux navires de pêche français cherchant à opérer dans les eaux britanniques.

Il a déclaré au Financial Times : « Ne vous y trompez pas, ce n’est pas seulement pour les Européens mais pour tous leurs partenaires.

« Parce que quand vous passez des années à négocier un traité et que quelques mois plus tard vous faites le contraire de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n’est pas un grand signe de votre crédibilité. »

Lord Frost a rapidement riposté, suggérant à M. Macron de mettre en pratique ce qu’il prêchait, et a averti que « la rhétorique et les menaces françaises » risquaient « une violation par l’UE de ses obligations en vertu du traité ».

Le traité de l’Union européenne signé en 1992, également connu sous le nom de traité de Maastricht, lie efficacement les États membres en un bloc cohérent.

Il a également formellement établi ses différentes institutions, dont la Commission européenne dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, et le Conseil européen dirigé par le président Charles Michel.

Le porte-parole de Facts4EU, David Evans, a déclaré : « Le traité de l’Union européenne est le pilier sur lequel repose l’empire de l’UE.

« Contrairement aux proclamations de l’UE selon lesquelles les traités avec le Royaume-Uni sont gravés dans le marbre et non négociables, l’UE a renégocié et remplacé son propre traité à plusieurs reprises au fil des ans. »

L’article 8, a souligné M. Evans, dispose : « L’Union développe une relation privilégiée avec les pays voisins, visant à établir une zone de prospérité et de bon voisinage, fondée sur les valeurs de l’Union et caractérisée par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération. . «

Étant donné que la Commission européenne n’avait formulé aucune réclamation contre le Royaume-Uni dans sa gestion des droits de pêche, et étant donné que le Royaume-Uni avait en fait été « extrêmement généreux » dans son interprétation des clauses relatives aux licences de pêche, les « menaces » françaises concernaient des restrictions sur les importations britanniques en France et la coupure de l’approvisionnement en électricité de Jersey étaient une violation flagrante de l’article 8, a suggéré M. Evans.

Il a ajouté : « Pendant ce temps, le ‘Bulldog Frost’ britannique du Brexit tire une bordée contre la France, réfutant leurs affirmations.

« Le président français Emmanuel Macron commence à apprendre que l’époque d’un Royaume-Uni timide, complaisant et apaisant du type de celui que l’UE a rencontré lorsque Theresa May était Premier ministre est révolue depuis longtemps.

A sa place se trouvait un « pays plus assuré, indépendant et puissant », agissant avec « une retenue considérable » mais prêt à défendre ses droits face à ce que M. Evans a appelé « l’agression soutenue de son voisin le plus proche et dont l’empire ce pays fait partie ».

M. Evans a expliqué : « L’une des plus grandes ironies du conflit de pêche inventé par la France avec le Royaume-Uni est que les pêcheurs britanniques ont été la cible d’un mauvais accord lorsque l’accord de retrait et l’accord de commerce et de coopération qui a suivi ont été signés.

« Facts4EU.Org a rapporté les détails à l’époque et lorsque les pêcheurs britanniques disent qu’ils ont été vendus en aval du fleuve et sacrifiés pour d’autres intérêts, nous pensons qu’ils ont un dossier très solide.

« Cela rend bien sûr d’autant plus étonnant que le gouvernement français a maintenant le culot d’agir de manière agressive, de porter de fausses accusations et de proférer des menaces flagrantes contre le Royaume-Uni. »

Il a souligné : « Le Royaume-Uni a un pedigree en matière de résistance aux intimidateurs.

« L’histoire nous enseigne qu’il n’y a qu’une seule façon de faire face à un intimidateur et c’est de tenir bon. Cédez le passage – comme Theresa May l’a fait sur presque tout – et l’UE et la France le prendront et en demanderont plus.

Pour cette raison, le Premier ministre britannique Boris ne doit en aucun cas « apaiser la crise de colère concoctée par la France » en accordant des licences au petit nombre de bateaux français qui ne semblaient jamais avoir pêché dans les eaux britanniques auparavant.

M. Evans a déclaré : « Les Français ont déjà obtenu plus de licences de pêche britanniques que le reste des pays continentaux de l’UE réunis.

« Le Royaume-Uni est allé ‘au-delà’ dans sa générosité. Comme on dit en France, « ça suffit », ça suffit.

« Cette affaire ne fait pas honneur au fier pays de France. »

S’exprimant samedi, Lord Frost a déclaré: «Nous sommes en pourparlers avec la Commission européenne depuis des semaines sur les licences de pêche et avons accordé 98% des demandes. Nous le faisons de bonne foi et remplissons pleinement notre obligation TCA – de délivrer des licences aux navires qui peuvent prouver qu’ils ont effectivement pêché auparavant dans notre limite de 6 à 12 nm.

Se référant au Premier ministre français, il a ajouté : « C’est pourquoi nous sommes préoccupés et surpris par les commentaires apparemment faits par Jean Castex à Ursula von der Leyen selon lesquels : « il est indispensable de montrer à l’opinion publique européenne qu’il est plus dommageable de quitter l’UE. que de rester.

« J’espère que cette opinion n’est pas plus largement partagée dans l’UE. »