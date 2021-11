Brexit news: le chef de Jersey prévient que le pandémonium de la pêche au Brexit n’est « pas terminé » | Politique | Nouvelles

Le vice-ministre adjoint de l’Environnement de Jersey, Gregory Guida, a averti que la France pourrait imposer de nouvelles règles sur le débarquement de fruits de mer à Carteret par les pêcheurs de Jersey en représailles à la querelle en cours entre le Royaume-Uni et la France sur les droits de pêche post-Brexit.

M. Guida a déclaré au Jersey Evening Post que Jersey pourrait bientôt faire face à une action « plus sournoise » de la part de la France concernant le différend sur les licences.

Il a prévenu : « Les Français n’ont pas fini – ce n’est pas fini. Il semble qu’ils reviennent dans la mêlée d’une manière encore plus sournoise qu’avant.

« Je pense qu’ils vont revenir à l’attaque très bientôt. »

Lorsqu’on lui a demandé de donner des exemples du type de mesures que la France pourrait prendre contre les pêcheurs britanniques, il a déclaré : vous devez payer la TVA à l’avance, ou quelque chose de stupide qui n’est pas légal mais qu’ils viennent d’inventer.

« Ce genre de choses peut arriver.

« Ils peuvent certainement rendre la vie de nos pêcheurs et commerçants très difficile, donc nous sommes encore un peu à la merci des Français et nous devons être prudents. »

L’avertissement intervient alors que la ministre française de la Maritime, Annick Girardin, a déclaré plus tôt vendredi que la France « continuerait à se battre chaque jour pour obtenir ce qui devrait être le nôtre et pour que ces 150 licences arrivent ».

Se référant aux affirmations de Mme Girardin selon lesquelles Jersey était responsable du différend, le député Guida a déclaré: « C’est un peu agaçant d’être considéré comme la cause.

Emmanuel Macron et le Premier ministre Boris Johnson ont brièvement discuté de la dispute à Rome le 31 octobre, mais il y avait peu de signes que le différend serait résolu.

Les deux dirigeants subissent des pressions nationales pour rester fermes.

Vendredi, Macron a accusé vendredi la Grande-Bretagne d’avoir joué avec les nerfs de son pays dans une dispute post-Brexit sur les droits de pêche et a déclaré que la France « ne cédera pas ».

Il a renouvelé ses critiques à l’encontre de la Grande-Bretagne dans le différend, qui a nui aux relations entre les deux pays, après que la France a déclaré qu’elle attendait toujours que 150 autres licences soient délivrées aux navires français pour pêcher dans les eaux britanniques.

Il a déclaré: « Nous n’avons pas obtenu ce que nous voulions. Ils jouent avec nos nerfs.

« Nous ne céderons pas. »

Les relations entre les alliés traditionnels Paris et Londres sont devenues de plus en plus tendues depuis que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE en 2016.

Au cœur de la rangée se trouve la pêche, un sujet qui a marqué les discussions sur le Brexit pendant des années, non pas en raison de son importance économique, mais en raison de son importance politique pour les deux dirigeants.

Paris dit que Londres aurait dû délivrer plus de bateaux français avec des licences pour pêcher dans les eaux territoriales britanniques depuis que la Grande-Bretagne a quitté l’Union européenne. La Grande-Bretagne dit qu’elle respecte les arrangements qui ont été convenus.

Le différend porte sur la délivrance de licences de pêche dans les eaux territoriales de six à 12 milles marins au large des côtes britanniques et dans les mers au large de l’île anglo-normande de Jersey.