Le vice-président de la Commission européenne a suggéré que les agriculteurs de la région avaient des « principales préoccupations » concernant le pacte négocié entre Londres et Canberra. M. Sefcovic a souligné que toute modification des règles agroalimentaires au Royaume-Uni pour faciliter le commerce avec l’Australie pourrait constituer un moyen de trouver une solution pour mettre fin à la querelle sur les contrôles commerciaux post-Brexit pour l’Irlande du Nord. L’UE et le Royaume-Uni sont actuellement en pourparlers pour minimiser les perturbations actuellement causées par le protocole de l’accord de retrait afin d’éviter une frontière dure.

Lorsqu’on lui a demandé si le pacte entre le Royaume-Uni et l’Australie pouvait entraver ces discussions, M. Sefcovic a déclaré à Politico: “Je pense que les principales préoccupations concernant l’accord australien concernent en fait les agriculteurs d’Irlande du Nord, pas nous.”

Il a déclaré que le correctif aux frontières post-Brexit signifie que des contrôles nécessaires sont en place pour empêcher les aliments ou les animaux d’une zone aux normes inférieures d’entrer dans le marché unique.

Les eurocrates insistent actuellement sur la mise en œuvre des contrôles conformément à leur interprétation intransigeante du protocole d’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit.

Mais M. Sefcovic a répété que le Royaume-Uni ferait mieux de s’aligner dynamiquement sur les réglementations du bloc en matière de sécurité des animaux et des aliments pour minimiser ces contrôles.

L’expérience du diplomate slovaque estime que toute tentative de déclassement des normes britanniques dans ce domaine incitera l’UE à appliquer des contrôles plus stricts sur les marchandises expédiées vers l’Irlande du Nord.

“Je ne dirais pas que c’est si difficile pour le Royaume-Uni parce que nos normes sont largement alignées en ce moment”, a-t-il déclaré.

“Ce serait la solution qui supprimerait 80% des contrôles, cela résoudrait les problèmes, je dirais immédiatement.”

Lors de discussions avec le ministre du Brexit Lord Frost, M. Sefcovic a déclaré que la Grande-Bretagne pourrait même rester alignée sur une base temporaire, tout accord entre le Royaume-Uni et l’UE s’effondrant s’il entrave les efforts commerciaux de Downing Street après le Brexit.

Mais le n°10 est fermement opposé à tout projet qui laisserait à Bruxelles le pouvoir de se mêler de nos affaires intérieures.

En vertu du protocole NI, la région reste effectivement à l’intérieur du marché unique de l’UE avec un certain nombre de contrôles douaniers sur les marchandises expédiées de Grande-Bretagne.

Mais l’accord pour éviter une frontière dure a suscité des inquiétudes dans les communautés unionistes qu’elles soient annexées du reste du Royaume-Uni.

L’un de ces problèmes qui s’est posé est une éventuelle interdiction imposée par l’UE de la vente de saucisses britanniques dans les supermarchés d’Irlande du Nord.

“Nous voulons juste avoir plus de prévisibilité et de stabilité dans notre relation et ne pas avoir cette perpétuelle discussion produit par produit.”

“Ce n’est pas facile de passer quatre ans dans des négociations super détaillées où chaque ligne a pris des jours, des semaines et parfois des mois à négocier … et puis vous voyez une brèche après l’autre”, a-t-il ajouté.

«En tant que roi de la saucisse, je ne veux absolument pas d’une guerre de la saucisse.

“Je suis prêt à tout faire pour l’empêcher.”