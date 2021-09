Brexit news: le chef de l’UE lance une attaque furieuse contre l’accord de Boris Johnson sur le Brexit | Politique | Nouvelles

in

La commissaire aux services financiers, Mairead McGuinness, a déclaré que la menace britannique de déclencher l’article 16 n’était “pas utile” et que le pays devrait plutôt rechercher des solutions. L’article 16 du protocole d’Irlande du Nord permet au Royaume-Uni ou au bloc de prendre des mesures unilatérales en cas d’effet négatif inattendu résultant de l’accord.

Le gouvernement britannique a menacé de déclencher la clause alors que les deux parties luttent pour trouver une solution à la mise en œuvre des accords commerciaux post-Brexit pour l’Irlande du Nord.

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a présenté des plans dans un document de commandement en juillet qui appelait à des changements radicaux dans la mise en œuvre du protocole.

Il a tweeté jeudi que cela “avait clairement un effet négatif continu sur la vie quotidienne et les affaires en Irlande du Nord”.

Mais Mme McGuinness a déclaré aujourd’hui : « Je ne pense pas que ce soit la première approche, nous devrions essayer de trouver des solutions.

“Je pense que les menaces ne sont pas utiles et je pense que l’article 16 est utilisé dans des circonstances très extrêmes.”

Le politicien irlandais a souligné que l’Union européenne et le gouvernement britannique devaient « se faire confiance » si une solution devait être trouvée et a affirmé que les menaces étaient « irresponsables ».

Mme McGuiness a également clairement indiqué aujourd’hui que le protocole n’était pas à renégocier complètement, mais a clairement indiqué que l’UE souhaitait “résoudre les problèmes des habitants d’Irlande du Nord”.

Elle a poursuivi: “Nous voulons que le protocole atteigne sa pleine ambition pour l’Irlande du Nord.

Pendant ce temps, Jim Allister, qui fait partie d’une contestation judiciaire contre le Protocole, a déclaré que le déclenchement de l’article 16 ne serait qu’une « solution temporaire ».

Il existe une colère importante parmi les syndicalistes et les loyalistes contre le protocole qui a été convenu par le Royaume-Uni et l’UE comme moyen de maintenir une frontière terrestre fluide sur l’île d’Irlande après le Brexit.

Ils considèrent les contrôles supplémentaires sur les marchandises arrivant dans la région en provenance du reste du Royaume-Uni comme une frontière en mer d’Irlande.

Le leader du MLA et de Traditional Unionist Voice (TUV) a déclaré à BBC Sunday Politics Northern Ireland : ne font pas et ne peuvent pas changer, et jugés par un tribunal étranger ?.

« Si les changements ne passent pas ce test, alors ils ne vont nulle part car ils ne résolvent pas le problème de souveraineté. »