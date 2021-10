Brexit news: le commerce stupéfiant du Royaume-Uni avec l’UE mis à nu – plus important pour le bloc que la Chine | Politique | Nouvelles

La Commission européenne place régulièrement la Chine – le plus grand pays du monde avec une population de plus de 1 400 milliards d’habitants – en tête de son tableau des « best-sellers » chaque mois. Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par Bruxelles a déclaré que l’Union européenne, les États-Unis et la Chine représentaient ensemble près de la moitié (45%) des importations et des exportations de marchandises dans le monde en 2020. Mais une analyse explosive de Facts4U.org examinant ces derniers chiffres commerciaux de vendredi dernier montre clairement que le Brexit La Grande-Bretagne est un marché beaucoup plus important pour les produits de l’UE que la Chine.

Le rapport révèle que le Royaume-Uni dépasse de loin la Chine en tant que marché d’exportation vers l’UE – bien qu’il ne compte que 4,8% de la population de ce pays asiatique beaucoup plus grand.

Au cours des 12 mois précédant la fin août 2021, les ventes de marchandises de l’UE au Royaume-Uni ont totalisé 287,5 milliards d’euros (252,2 milliards de livres sterling).

Incroyablement en revanche, c’était près d’un tiers (29,2 %) de plus que les ventes de marchandises de l’UE à la Chine, qui s’élevaient à 222,4 milliards d’euros (195,1 milliards de livres sterling).

Facts4U.org a expliqué pourquoi, malgré ces différences commerciales stupéfiantes, la Chine reste en tête du classement des « best-sellers » de l’UE.

L’entreprise a déclaré dans son analyse : « La raison pour laquelle l’UE place la Chine en tête de son classement des « best-sellers » n’est pas parce que la Chine achète plus à l’UE que le Royaume-Uni.

« C’est parce que la Chine vend beaucoup plus à l’UE que le Royaume-Uni.

« Le commerce total entre deux pays (ou dans ce cas un pays – la Chine – et un pays en herbe – l’UE) est la somme des importations et des exportations.

« En utilisant cette mesure, la Chine est en effet en tête du Royaume-Uni. Cette mesure, cependant, dissimule une vérité très gênante pour l’UE.

Facts4U revendiquée sur le commerce, les Remainers « ont été autorisés à s’en tirer avec un barrage constant de réclamations qui n’ont aucun fondement dans les faits ou la réalité ».

La société a déclaré avoir produit un « déluge » de rapports basés sur des chiffres officiels – la plupart provenant de l’UE elle-même – qui ont détruit les revendications de Remainer, ajoutant que ses derniers rapports « ne sont que deux clous de plus dans le cercueil du projet Fear ».

En conclusion, Facts4U a déclaré : « Au cours du débat sur le référendum de l’UE et dans toutes les années qui ont suivi, les militants de Remain-Rejoin ont beaucoup parlé de commerce. Les Brexiteers se sont toujours davantage concentrés sur les questions de souveraineté.

« Sur la souveraineté, les Remainer-Rejoiners savent qu’ils ne sont pas sur un terrain solide.

« En conséquence, ils se tournent généralement vers le commerce. Malheureusement, sur le commerce, ils ont été autorisés à s’en tirer avec un barrage constant de réclamations qui n’ont aucun fondement dans les faits ou la réalité.

« Au cours des six dernières années, Facts4EU.Org a produit un déluge de rapports basés sur des chiffres officiels – principalement de l’UE elle-même – qui ont réfuté les affirmations des militants de Remain.

« Nos rapports d’aujourd’hui et de lundi ne sont que deux clous de plus dans le cercueil de Project Fear.

« Cela n’empêchera pas les Remainers de répéter leurs folles accusations, mais au moins les Brexiteers ont une mine de munitions supplémentaires pour briser les mythes. »