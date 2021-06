Brexit news: le complot de l’UE pour évincer Lord Frost se retourne contre lui – “Prouve qu’il est l’homme de la situation” | Politique | Nouvelles

G7 : les dirigeants se rassemblent sur la plage pour une photo de famille

Jayne Adye s’exprimait après de nombreuses informations selon lesquelles des responsables de l’UE tentaient de persuader le Premier ministre de retirer Lord Frost, ancien négociateur en chef du Royaume-Uni pour le Brexit, de son poste au cabinet. Lord Frost aurait ébouriffé les plumes à Bruxelles avec son approche combative, en particulier en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord, qui, selon les critiques, a abouti à une frontière le long de la mer d’Irlande.

La question a fait l’actualité cette semaine, avec Yael Lampert, un haut responsable de l’ambassade des États-Unis, qui aurait déclaré au chef Lord Frost que le gouvernement britannique « enflammait » les tensions en Irlande du Nord.

Mme Adye, directrice du groupe de campagne populaire et multipartite Get Britain Out, a déclaré: «Ces plaintes montrent à quel point l’Union européenne et le président américain Joe Biden ont prêté attention depuis que Boris Johnson est devenu Premier ministre.

“Ils ne semblent tout simplement pas reconnaître la seule option que l’UE a proposée – s’inscrire à un alignement dynamique sur les réglementations de l’UE – serait une insulte à la souveraineté du Royaume-Uni.”

Boris Johnson, photographié à Cornwall, doit s’en tenir à Lord David Frost, a déclaré Jayne Adye (Image: GETTY)

Lord David Frost, ministre britannique du Brexit (Image : GETTY)

La Grande-Bretagne n’était plus membre du bloc et il était grand temps que l’UE – et M. Biden – le comprennent, a déclaré Mme Adye.

Elle a ajouté : « Chaque fois que l’UE se plaint de Lord Frost et de son engagement envers le Brexit, je suis encore plus convaincue qu’il est la bonne personne pour le poste.

“Le Premier ministre doit continuer à soutenir Lord Frost et s’assurer qu’il n’y a pas de faille dans notre armure que l’UE peut exploiter.”

Boris Johnson et Joe Biden hier (Image: GETTY)

« L’approche de l’UE pour traiter avec Lord Frost m’éclaire sur une chose : ils pensaient que Michael Gove était un jeu d’enfant qui capitulerait devant leurs souhaits.

“Maintenant, avec Frost restant fort, ils se retrouvent face à un mur de briques prêts à appeler leur bluff.

“Je sais certainement quel type de négociateur je préférerais défendre les priorités des Brexiteers.”

Se référant aux événements à Cornwall, Mme Adye a déclaré: « Avec le Premier ministre emmenant Lord Frost au sommet du G7, où d’autres interférences seront attendues, Frost pourrait peut-être même s’asseoir avec le président Biden et expliquer les graves malentendus du président à la fois du Protocole d’Irlande et l’Accord du Vendredi Saint.

Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de rupture entre lui et le président américain (Image: GETTY)

Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et Charles Michel à St Ives (Image : GETTY)

«Il ne s’agit pas du fait que le président Biden ait une fraction d’une goutte de sang irlandais dans les veines depuis de nombreuses années, il s’agit de maintenir notre Royaume-Uni – et notre souveraineté.

« L’Union européenne a joué à des jeux avec sensibilité sur la question de la frontière irlandaise depuis que nous avons voté en faveur du départ lors du référendum de 2016 sur l’UE. Maintenant, les conséquences de cela reviennent à la maison. »

Le Royaume-Uni ne serait pas divisé par les “petits jeux” de l’Union européenne, et ne resterait-il pas sous le contrôle de l’UE, a déclaré Mme Adye.

Elle a conclu: “Il est donc temps que Bruxelles et d’autres dirigeants mondiaux – comme le président américain Joe Biden – acceptent cela et cessent d’essayer de s’ingérer dans les affaires intérieures du Royaume-Uni.”

Participants au G7 (Image : Express)

S’adressant à la BBC aujourd’hui, M. Johnson, qui s’entretiendra avec les dirigeants de l’UE au cours du sommet du G7, a déclaré à la BBC : “Vous comprendrez qu’il existe des moyens d’appliquer le protocole, des moyens de le faire fonctionner, qui peuvent être excessivement pénible.

“Je vous donne juste une statistique : 20 % des contrôles effectués sur l’ensemble du périmètre de l’UE sont désormais effectués en Irlande du Nord, soit trois fois plus qu’à Rotterdam.”

M. Johnson a également démenti les informations faisant état d’une rupture entre lui et le président, déclarant: “Le président n’a rien dit de tel.

“Mais ce que je pense que vous pouvez certainement dire, c’est que tout le monde – et cela inclut moi, y compris nos amis à Bruxelles, cela inclut Washington – tout le monde a un intérêt énorme à s’assurer que nous maintenons la symétrie essentielle de l’Accord du Vendredi Saint, l’équilibre.”

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster (Image : GETTY)

S’adressant à Sky News, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a déclaré que M. Johnson était impatient de discuter du protocole avec le président afin qu’il puisse être “très clair sur notre position”, mais a déclaré que le couple “ne s’était pas attardé” sur la question.

M. Read a déclaré que le Premier ministre avait expliqué que “nous voulons une approche flexible et pragmatique”.

Il a souligné: “Mais pour que cela se produise, l’UE doit être moins puriste, plus pragmatique et plus flexible dans sa mise en œuvre.

“La balle est dans le camp de l’UE par rapport à cela.”