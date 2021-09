Brexit news: Le conducteur de poids lourds déplore que le Brexit soit une “énorme erreur” malgré son montant total de 29 £ | Politique | Nouvelles

Luke Vernon gagnait environ 500 £ par semaine après impôts avant que son permis ne soit suspendu en février dernier à la suite d’un accident de voiture – l’équivalent d’un salaire annuel de 33 000 £. Depuis la fin de la liberté de circulation en janvier, il y a eu une énorme pénurie de chauffeurs de poids lourds, ce qui a provoqué des offres désespérées de salaires considérablement augmentés de la part d’entreprises désespérées.

Un chauffeur de camion, Aaron Leventhal, a précédemment révélé que les chauffeurs indépendants se voient désormais proposer jusqu’à 30 £ de l’heure pour conduire des wagons pour les supermarchés.

Cela équivaut à un salaire annuel de plus de 62 000 £ – en supposant que quelqu’un travaille huit heures par jour, cinq jours par semaine.

Alors que M. Vernon, de Ceredigion, dans le sud du Pays de Galles, note que les salaires ont augmenté – il pense toujours que le Brexit « portera gravement atteinte » à l’économie malgré ce « coup de pouce à court terme ».

Il dit également que les salaires des chauffeurs sont globalement restés « statiques » ou « diminués » au cours de ses 24 ans de carrière dans l’industrie.

«Je suis anti-Brexit parce que le monde devrait travailler et communiquer avec nos confrères, et non s’exclure.

« Une grande partie du fait que nous soyons un pays pro-Brexit est dû aux mensonges selon lesquels l’UE est colportée sans relâche.

“Ce qui est fascinant, c’est que nous commençons maintenant à voir le mal que fait le Brexit à tous ces électeurs qui refusent de blâmer l’UE.

« Je suis réaliste, il n’y a pas de système parfait, encore moins l’Union européenne qui a ses défauts mais beaucoup trop d’opinions sur le Brexit sont basées sur des mensonges ou des demi-vérités.

« Absolument, l’UE a ses problèmes et est loin d’être parfaite, mais nous devrions être là au centre pour les résoudre, faire avancer l’UE.

«Grâce à la vision de ce pays idiot sur l’Europe, nous n’avons jamais vraiment pris notre place avec l’Allemagne et la France en tant que moteurs de l’Europe et de ce qu’elle représente.

«Au lieu de penser que le Brexit est la réponse, les gens auraient dû nous conduire vers le centre.

«Les gens se sont plaints qu’il était géré par l’Allemagne et la France, mais que c’était notre propre initiative. En tant que nation, nous préférions tirer sur la touche.

« En fait, je pense que l’UE finira par être meilleure sans nous.

« Les salaires varient énormément d’un emploi à l’autre. Mais dans l’ensemble, je pense que les salaires ont été au mieux statiques.

«Quand je suis allé à Londres pour travailler pour une agence, jusqu’à huit heures coûtaient 11 £, plus de huit heures 15 £ et le dimanche 20 £ de l’heure. C’était il y a 17 à 18 ans et le taux horaire semble être au mieux resté statique – et au pire en baisse.

« Je suis un peu surpris des récentes augmentations de salaire mais c’est en fait la preuve que nous étions sous-payés. S’ils peuvent simplement augmenter les taux en un clin d’œil, ils l’ont avec peu d’impact sur leur entreprise.

« Il reste à voir ce qui se passera à long terme. Je pense que de nombreuses entreprises essaieront de faire baisser les taux en disant qu’elles ne peuvent pas se le permettre. Et je suis toujours anti-Brexit.

“Si je changeais d’avis sur le Brexit simplement parce qu’il augmentait notre salaire, cela me montrerait beaucoup comme ayant une mentalité” Je vais bien mec ” – uniquement préoccupé par vos propres problèmes spécifiques.

“Comme je l’ai dit plus haut, le Brexit nous coûtera énormément avec le temps à mon avis.”