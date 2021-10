Brexit news : le député allemand ordonne à Boris Johnson de retirer les « lignes rouges » du Brexit | Monde | Nouvelles

Elle intervient alors que Maros Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, a présenté mercredi les propositions de l’UE — « un modèle différent » — sur l’application du protocole d’Irlande du Nord. Le nouveau plan réduit les contrôles post-Brexit sur les marchandises et les médicaments entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni.

L’accord spécial sur le Brexit pour l’Irlande du Nord la maintient dans le marché unique des marchandises de l’UE, permettant un commerce fluide avec l’UE.

L’UE a déclaré qu’elle supprimerait environ 80% des contrôles ponctuels et que les formalités douanières seraient réduites de 50%.

Cependant, les marchandises en provenance de Grande-Bretagne sont soumises à des vérifications et à des contrôles.

Le gouvernement britannique étudie le détail des propositions, qui visent à calmer le débat sur un élément fondamental de l’accord sur le Brexit.

LIRE LA SUITE: Les vastes revenus des emplois secondaires des députés incitent les chiens de garde à sonner l’alarme

La députée allemande Katja Leikert, vice-présidente de la CDU, a déclaré : « Avec ses propositions, la Commission européenne a une fois de plus démontré sa volonté de prendre ses responsabilités.

« Il montre des manières pratiques de mettre en œuvre le protocole d’Irlande du Nord – pour un trafic de fret fluide, pour la possibilité d’une prospérité croissante grâce au commerce, mais surtout pour la paix sur l’île d’Irlande. »

Le député allemand semble être du même avis que le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney, qui a déclaré qu’il était désormais temps pour Lord Frost et le Premier ministre britannique Boris Johnson de travailler en étroite collaboration avec Bruxelles pour trouver des solutions aux problèmes en suspens concernant le protocole d’Irlande du Nord.

Le Taoiseach Micheál Martin, Premier ministre irlandais et chef du gouvernement, pense que la Commission européenne a « démontré qu’elle est vraiment ouverte et disposée à résoudre ce problème » et exhorte le gouvernement britannique à examiner les propositions de l’UE.

Il a déclaré: « Il y a une réelle responsabilité sur toutes les parties, y compris le gouvernement du Royaume-Uni, de s’engager de manière responsable et sérieuse avec ce paquet. »

Avant les propositions de mercredi, Lord Frost a averti qu’il souhaitait que l’UE et le Royaume-Uni « reviennent à la normale » en se débarrassant du « poison » de leur relation et a suggéré de mettre en place un nouvel accord.

« Nous avons une opportunité courte mais réelle », a-t-il affirmé.

Mme Leikert a déclaré que les propositions de l’UE avaient donné un « nouvel élan » aux négociations et a conseillé au Royaume-Uni d’éviter d’exiger de nouvelles renégociations. « Une telle renégociation serait difficilement possible politiquement et rendrait la situation politique en Irlande du Nord encore plus fragile. »