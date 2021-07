Brexit news: le député européen admet que la flotte de pêche du bloc “a perdu du terrain important face au Brexit” | Politique | Nouvelles

in

Sept mois après la sortie complète du Royaume-Uni de l’UE, un député européen a admis que l’avenir des flottes à travers le bloc était désormais incertain. L’UE a accepté mardi un nouveau fonds pour la pêche de 5,2 milliards de livres sterling, mais l’eurodéputé espagnol Gabriel Mato a dénoncé le nouveau fonds. Il a déclaré : « Le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEMAF) a été négocié à un moment difficile.

« La flotte de l’UE a perdu d’importantes zones de pêche à cause du Brexit, la chaîne de valeur des produits de la mer a été paralysée à cause de la pandémie et il y avait des pressions pour parvenir à un accord à l’OMC sur les subventions à la pêche.

« De plus, la jeune génération hésite à entrer dans la profession, les émissions de CO2 doivent être réduites conformément au Green Deal et aux obligations internationales, et la production aquacole stagne, alors que dans les pays tiers le secteur est florissant.

“Ce fonds cherche humblement à contribuer à atténuer ces défis.”

En vertu de l’accord de pêche entre la Grande-Bretagne et Bruxelles, les quotas de pêche du Royaume-Uni augmenteront de 25 pour cent sur une période de cinq ans et demi.

Les deux parties conviendront également du total autorisé des captures pour les stocks partagés sur une base annuelle après 2026, à la fin de la période d’ajustement.

Le Royaume-Uni pourra exclure les bateaux de l’UE à partir de 2026 si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties.

Cependant, l’UE a réussi à établir un lien avec d’autres domaines de l’accord, à savoir les règles du jeu équitables, avec les sections sur la pêche.

Cela signifie que s’il s’avère que le Royaume-Uni a enfreint les règles du jeu équitables, la section pêche de l’accord peut être suspendue.

Anouk Puymartin, responsable de la politique maritime de l’UE chez BirdLife Europe, a déclaré : « Ces derniers jours, le monde a vu avec horreur nos océans s’enflammer.

« Avec la nouvelle FEMAF, l’UE ajoute littéralement du carburant à l’écocide qui se produit dans nos mers.

« Les Européens savent déjà que nos océans sont dégradés et ils s’engagent chaque jour dans davantage d’actions pour sauver la vie marine.

“Pour ces citoyens, voir des politiciens élus voter pour utiliser l’argent de leurs impôts pour continuer à tuer nos océans est une gifle directe.

“Ce vote montre que les membres du Parlement européen sont plus intéressés à se battre au nom de l’industrie de la pêche, au lieu d’écouter les personnes qui les ont élus.”

Un eurodéputé français s’est vanté du nouveau fonds et de l’aide qui va venir en aide à la France qui dépend fortement du secteur de la pêche.

L’eurodéputé Pierre Karleskind a déclaré : « Des fonds pour la Normandie et aussi pour la Bretagne !

“En tout cas, c’est voté, et cela profitera à nos territoires côtiers !”