Brexit news : le gourou des sondages lance un avertissement poignant à Boris sur la double indépendance | Monde | Nouvelles

La députée du Sinn Fein, Michelle O’Neill, demande un référendum sur l’unité irlandaise

Sir John, professeur de politique à l’Université de Strathclyde, s’exprimait après la publication d’un sondage Lucid Talk dans le Belfast Telegraph indiquant une baisse du soutien au Parti unioniste démocratique (DUP) à 13 %, derrière le Parti unioniste d’Ulster (UUP) le 16 pour cent, et au niveau de l’ancrage avec la voix unioniste traditionnelle (TUV). En revanche, les nationalistes Sinn Fein sont à 25%, et la dirigeante Mme O’Neill deviendrait probablement Premier ministre si les résultats étaient reproduits lors des élections de l’Assemblée d’Irlande du Nord de l’année prochaine.

Sir John a déclaré à Express.co.uk : « Les niveaux de soutien du parti ne sont pas si surprenants.

« La raison pour laquelle le Sinn Fein est en tête avec 25 % dans ce sondage, qui est légèrement inférieur à la position lors des dernières élections à l’Assemblée, est simplement que le vote unioniste s’est fracturé, et en particulier, le DUP perd un tas de voix contre les unionistes traditionnels.

« Donc, vous avez maintenant le DUP, l’UUP et les syndicalistes traditionnels tous à environ 15 % environ.

Boris Johnson pourrait bientôt être confronté à Michelle O’Neil du Sinn Fein en tant que premier ministre (Image: GETTY)

Sir John Curtice est professeur de politique à l’Université de Strathclyde (Image : GETTY)

« Ainsi, le vote unioniste est maintenant gravement fracturé alors que le vote nationaliste est encore beaucoup plus concentré sur le Sinn Fein que sur le SDLP.

“Par conséquent, tant que cette fracture du vote unioniste reste en place, le Sinn Fein semble avoir de bonnes chances de se classer premier l’année prochaine, non pas parce qu’il est plus populaire, mais à cause de cette division.”

La situation actuelle est l’une des conséquences de l’accord du Premier ministre sur le Brexit, a suggéré Sir John.

Nicola Sturgeon, premier ministre écossais (Image: GETTY)

Il a ajouté: «En vendant essentiellement ce que le DUP voulait pour l’Irlande du Nord et en acceptant l’idée qu’il y ait des contrôles en mer d’Irlande, il a essentiellement foutu le DUP et en subit les conséquences.

« Bien sûr, la façon dont fonctionne l’Assemblée, le fait que Michelle O’Neill puisse devenir la première ministre, et non la vice-première ministre, est peut-être plus symbolique qu’autre chose.

“Compte tenu du fonctionnement de l’Assemblée, rien ne se passe s’il n’y a pas à la fois une majorité de nationalistes et de syndicalistes favorables.”

Michelle O’Neill et Mary Lou McDonald, leader du Sinn Fein (Image: GETTY)

Le chef du DUP, Sir Jeffrey Donaldson (Image: GETTY)

Néanmoins, la perspective d’un premier ministre nationaliste serait un casse-tête important pour M. Johnson, a prédit Sir John.

Se référant à Nicola Sturgeon, il a déclaré: « Cela pourrait signifier que non seulement Boris Johnson pourrait faire face à un Premier ministre en Écosse qui veut sortir du Royaume-Uni, mais il pourrait également faire face à un Premier ministre en Irlande du Nord qui veut également sortir du Royaume-Uni.

« Donc, cela ne rendra pas les choses faciles. »

Sondage de Lucid Talk (Image : Lucid Talk)

Le sondage Lucid Talk estime à 49% le soutien au maintien au Royaume-Uni, avec 42% en faveur d’une Irlande unie.

Sir John a déclaré: «Tous les sondages suggèrent toujours qu’il y a plus de gens en faveur de rester au Royaume-Uni que non.

“Mais ce qui est également vrai, c’est qu’à long terme, la communauté nationaliste se développe plus rapidement et aussi à long terme pour des raisons démographiques, la position de l’Irlande du Nord est sans doute en train de s’éroder et le Brexit mettra sans doute la cerise sur ce gâteau.”

Fiche d’information sur le protocole d’Irlande du Nord (Image : Express)

Néanmoins, Sir John a déclaré qu’il n’y avait rien d’inévitable dans un soi-disant sondage à la frontière sur la question de l’unité irlandaise dans un avenir proche.

Il a expliqué : « La législation dit qu’un scrutin à la frontière doit être convoqué lorsqu’il devient clair qu’il y a une majorité en faveur.

«Donc, si quelqu’un tentait de poursuivre le gouvernement britannique en justice parce qu’il estime que les conditions de la loi sur l’Irlande du Nord ont été remplies, il semble qu’il ne l’ait pas été.

“Cependant, le problème a clairement pris un nouveau souffle à cause du Brexit.”