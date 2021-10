Brexit news : le graphique montre que la crise des poids lourds n’est PAS liée au Brexit car la France est également confrontée à une pénurie | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni est aux prises avec une pénurie importante de chauffeurs de poids lourds formateurs ces derniers mois, une situation qui a entraîné des pénuries dans les supermarchés et des craintes de pénurie d’essence sur les parvis. Les détracteurs du Brexit ont cherché à accuser le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne comme la principale raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Mais un graphique de BBC Newsnight a montré que les États membres de l’Union européenne étaient confrontés à des problèmes plus graves dans le secteur du transport.

Le journaliste de Newsnight, David Grossman, a examiné les suggestions du ministre du Trésor, Simon Clark, selon lesquelles le Brexit n’a joué aucun rôle dans la pénurie de chauffeurs de camion.

Il a déclaré: “Il n’a pas fallu longtemps à certains pour imputer la frénésie du parvis au départ du Royaume-Uni de l’UE.

« En effet, certains ont prétendu que c’était la seule cause. Dans quelle mesure est-il crédible pour le ministre de dire que le Brexit n’est pas un facteur ?

“Dans un système complexe comme l’économie britannique, tout phénomène mesurable est susceptible d’avoir de nombreuses causes, mais commençons par les preuves, ce qui se passe dans l’UE.

“Un rapport du renseignement sur les transports en août a évalué le nombre total de postes vacants de poids lourds en Europe à 400 000, le Royaume-Uni faisant face à une pénurie entre 60 000 et 76 000.”

M. Grossman a poursuivi: “Comme nous pouvons le voir, la Pologne, l’Allemagne et la France sont également durement touchées.

“La sortie de l’UE n’est clairement pas la cause de leur pénurie.

“Mais même ainsi, d’autres preuves suggèrent que le départ du Royaume-Uni de l’UE est un facteur important, aggravant nos problèmes par rapport à ceux d’ailleurs.”

Le ministre Clarke a reconnu que le Royaume-Uni avait un problème à résoudre en ce qui concerne les chauffeurs de camions, mais a rejeté toute tentative de lier le Brexit aux pénuries.

S’adressant à l’émission Today jeudi, il a déclaré: “Nous avons un problème que nous devons résoudre, mais qui est également partagé par d’autres pays européens.

“L’idée à propos du Brexit est d’essayer de nous ramener dans ce qui est vraiment une conversation négative sur les opportunités manquées.

“Si vous regardez la situation en Allemagne, en Pologne, en France, ils partagent aussi ces problèmes.”

M. Clarke a déclaré que le gouvernement souhaitait encourager les conducteurs de poids lourds qui avaient quitté la profession à revenir.

Il a déclaré: “Il y a une campagne d’écriture, encourageant les gens qui pourraient vouloir redevenir chauffeurs de poids lourds à faire exactement cela.”

Interrogé sur un besoin renouvelé de chauffeurs européens, M. Clarke a répondu: “Nous sommes clairs que nous avons quitté l’Union européenne pour une raison, pour contrôler l’immigration.

“Nous voulons augmenter le nombre de conducteurs de poids lourds formés en Grande-Bretagne, nous avons actuellement un million de postes vacants sur le marché du travail – il y a une énorme quantité d’opportunités là-bas.”