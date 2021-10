Brexit news : le leader allemand de l’industrie lance un ultimatum au Royaume-Uni sur le Brexit | Politique | Nouvelles

Et Joachim Lang, directeur général de la Fédération des industries allemandes (BDI) a suggéré que si aucune solution n’était trouvée, les deux parties seraient confrontées à des tarifs douaniers en spirale et à d’autres contre-mesures non spécifiées. M. Lang s’exprimait après que le commissaire européen Maros Sefcovic a présenté plusieurs compromis clés, notamment une réduction de 80% des contrôles et des réglementations applicables aux marchandises entrant en Irlande du Nord.

Des obstacles importants subsistent, étant donné que M. Sefcovic a également écarté les appels du ministre du Brexit, Lord David Frost, pour que l’UE supprime le rôle de la Cour européenne de justice (CJCE) dans le règlement des différends concernant le protocole, le mécanisme précédemment convenu pour empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande.

M. Lang a déclaré : « Ni les Britanniques ni l’UE ne sont autorisés à ébranler le traité.

« Les deux parties doivent respecter leurs obligations sans aucun si ni mais.

« La stabilité est nécessaire dans le nouveau partenariat afin que les investissements mutuels continuent d’être fructueux à l’avenir. »

Il a ajouté : « Le gouvernement britannique ne peut refuser d’agir de manière constructive dans la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord.

« Sinon, toutes les personnes impliquées devront craindre les spirales tarifaires et autres contre-mesures dans la politique commerciale. »

JUST IN : Guerres de furets ! Lord Frost exige la chute de l’UE

Le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a déclaré jeudi que les discussions autour du protocole d’Irlande du Nord ne seraient pas une renégociation.

Le gouvernement britannique a salué mercredi l’annonce d’une réduction des contrôles, signalant qu’il souhaitait des « pourparlers intensifs » pour suivre les propositions de l’UE.

Dans le même temps, cependant, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il doit y avoir des « changements importants » au protocole d’Irlande du Nord dans l’accord de retrait du Brexit s’il doit y avoir un « règlement durable ».

Lord Frost est attendu vendredi à Bruxelles pour rencontrer M. Sefcovic afin de discuter des moyens de sortir de l’impasse.

S’exprimant après des entretiens avec les dirigeants politiques d’Irlande du Nord, M. Sefcovic a déclaré qu’il n’avait aucun mandat pour renégocier le protocole.

Il a déclaré à la BBC: « Maintenant, nous devrions vraiment faire le dernier kilomètre, travailler de manière constructive avec toutes les propositions que nous avons mises sur la table, les mettre enfin au lit.

« Je pense que nous pourrions être dans la dernière ligne droite avec nos propositions sur la table et comme je l’ai dit, essayons de résoudre tous ces problèmes avant Noël.

« Parce que je pense que ce serait le meilleur cadeau de Noël que nous puissions offrir aux habitants d’Irlande du Nord. »

Cependant, il a prévenu : « Je n’ai pas de mandat pour renégocier le protocole.

« L’accord de retrait, le protocole et l’accord de commerce et de coopération, nous l’avons signé, nous l’avons ratifié.

« C’est le droit international et je pense que nous devons le respecter. »