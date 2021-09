Brexit news : le ministre allemand demande à l’UE d’apprendre de l’accord d’Aukus | Monde | Nouvelles

Le ministre des Affaires européennes, Michael Roth, a déclaré que le fait que le gouvernement australien renonce à un accord de 43 milliards de livres sterling avec la France pour lui fournir des sous-marins à moteur diesel était un “réveil”. Le gouvernement de M. Morrison a abandonné l’accord de longue date en faveur de l’équipement de sous-marins à propulsion nucléaire avec l’aide des États-Unis et du Royaume-Uni.

Le camouflet a enragé le gouvernement d’Emmanuel Macron qui a accusé les États-Unis et l’Australie de l’avoir « pris de court ».

Et alors que la poussière commence à retomber sur la querelle amère, M. Roth a insisté sur le fait que le développement a souligné l’importance pour les États de l’UE de travailler ensemble.

S’exprimant à Bruxelles avant une réunion des ministres des Affaires générales des 27 pays de l’UE, il a déclaré: “Nous ne pouvons pas compter exclusivement sur les autres, mais nous devons coopérer, et nous devons surmonter nos différences [within the EU] et parle d’une seule voix.

M. Roth a ajouté que « la confiance perdue doit être rétablie, et ce ne sera évidemment pas facile.

LIRE LA SUITE: Remboursement du Brexit: la «colère» de l’UE contre le Royaume-Uni voit Bruxelles payer le prix avec les États-Unis

« Mais nous voulons apporter une contribution constructive [to the process]. “

D’autres responsables européens ont exprimé des sentiments similaires, notamment le ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune.

Il a insisté sur le fait que les États de l’UE « ne peuvent pas agir comme si de rien n’était » et devraient « examiner toutes les options » lors de la formulation d’une réponse commune.

Pendant ce temps, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a qualifié la situation de “crise de confiance”.

Il a également fustigé “l’unilatéralisme, l’imprévisibilité, la brutalité” et le manque de respect envers les partenaires que cette décision impliquait.

La fureur française suscitée par l’annonce faite mercredi dernier par le président américain Joe Biden, Boris Johnson et M. Morrison a conduit M. Macron à rappeler ses ambassadeurs australien et américain.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également critiqué la façon dont la France avait été traitée.

Que pensez-vous des commentaires de M. Roth? L’UE commencera-t-elle à se serrer davantage les coudes ? Cliquez ici et commentez ci-dessous.

Elle a déclaré que ce n’était “pas acceptable” et a souligné qu’il y avait des questions auxquelles il fallait répondre avant que les pays occidentaux puissent revenir au “business as usual”.

« Nous sommes amis et alliés, et amis et alliés se parlent… sur des questions d’intérêt commun. Cela ne s’est clairement pas produit », a-t-elle déclaré à CNN.

La France a jusqu’à présent maintenu son ambassadeur au Royaume-Uni – une décision qui a été qualifiée de légère par certains observateurs.