Brexit news : le nouveau chef du DUP lance un avertissement urgent à Boris Johnson | Politique | Nouvelles

Sir Jeffrey Donaldson, le nouveau chef du Parti unioniste démocrate, a déclaré que le protocole de l’accord sur le Brexit visant à éviter une frontière dure doit être modifié pour éviter que la région ne plonge dans le chaos. Le député de Lagan Valley était le seul candidat en lice pour remplacer Edwin Boots, qui a annoncé sa démission à la suite d’une querelle de parti après seulement 21 jours au pouvoir. M. Poots a été évincé après avoir nommé Paul Givan comme premier ministre d’Irlande du Nord dans le cadre d’un accord négocié entre le Sinn Fein et le gouvernement britannique sur la législation en langue irlandaise.

Sir Jeffrey, le plus ancien député d’Irlande du Nord, devrait être un partenaire plus fiable que son prédécesseur, qui a été élu en raison de ses opinions dures sur le Brexit.

Les ministres espèrent éventuellement obtenir le soutien du nouveau chef pour négocier un accord sur le correctif controversé de la frontière post-Brexit.

Mais dans un communiqué, Sir Jeffrey a averti que sans un accord entre Bruxelles et Londres sur le protocole d’Irlande du Nord, un accord de partage du pouvoir dans la région est peu probable.

Il a déclaré : « L’assemblée d’Irlande du Nord est le lieu où chaque élément de notre société est représenté. Le gouvernement de coalition est lourd, mais il veille à ce que chaque voix soit entendue.

« Un tel partenariat est la façon dont nous devons aller de l’avant. Elle doit être fondée sur le respect du mandat de chacun. À cette fin, je m’entretiendrai avec le Premier ministre à la première occasion pour souligner qu’il n’est pas réaliste de s’attendre à une stabilité lorsque chaque représentant syndical dans les institutions décentralisées s’oppose au protocole d’Irlande du Nord.

“Le gouvernement et ceux qui prétendent être les protecteurs de la paix et de la stabilité doivent intensifier et traiter le Protocole d’une manière qui respecte l’intégrité constitutionnelle et économique du Royaume-Uni.”

Sir Jeffrey est devenu le troisième chef du DUP en trois mois après la clôture des candidatures pour le poste sans que personne ne se soit manifesté.

Le président du DUP, Lord Morrow, a confirmé qu’il n’avait reçu qu’une seule nomination valide pour la direction.

Il a déclaré: “Après la compétition de notre processus de parti, le député Sir Jeffrey Donaldson sera le prochain chef du Parti unioniste démocrate.”

Le collège électoral du parti devrait confirmer la décision samedi, et son exécutif l’avalisera la semaine prochaine.

Sir Jeffrey a appelé Downing Street et l’UE à intensifier et à conclure un accord sur le protocole d’Irlande du Nord qui respecte l’intégrité constitutionnelle et économique de la région en tant que partie du Royaume-Uni.

L’ancien dirigeant, M. Poots, devrait maintenir sa position contre l’interprétation intransigeante des règles par Bruxelles.

Il a déclaré que le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, lui avait promis des changements “très importants” au système.

M. Boots a déclaré à la BBC : « Le gouvernement britannique ne tolérera pas la situation.

“Nous espérons que ces changements se produiront en juillet, probablement début juillet.”

Les initiés de Whitehall ont averti leurs homologues bruxellois que les tensions dans la région doivent être apaisées avant la saison des marches.