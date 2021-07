Brexit news: le nouveau plan d’immigration radical de Priti Patel monte en flèche à travers les Communes | Politique | Nouvelles

Les députés ont voté par 366 contre 265 pour adopter le projet de loi sur la nationalité et les frontières en deuxième lecture.

Le ministre de l’Intérieur estime que la nouvelle législation contribuera à mettre un terme aux migrants qui traversent quotidiennement la Manche depuis la France.

Hier, au moins 430 personnes, dont des femmes et de jeunes enfants, ont fait le déplacement, un nouveau record pour une seule journée.

Plus de 8 000 migrants auraient réussi à traverser la Manche jusqu’à présent en 2021.

Les migrants traversant la Manche cette année ont déjà presque dépassé le total pour l’ensemble de 2020.

Le projet de loi sur la nationalité et les frontières vise à rendre plus juste et plus facile pour les véritables demandeurs d’asile de déposer des demandes à l’étranger, de réprimer les réseaux criminels de traite des êtres humains et de renvoyer ceux du Royaume-Uni sans droit d’être ici.

Ouvrant le débat sur le projet de loi à la Chambre des communes hier, Mme Patel a déclaré: “Le peuple britannique en a assez des frontières ouvertes et des migrations incontrôlées.

“Assez d’un système d’asile défaillant qui coûte au contribuable plus d’un milliard de livres par an, assez de canots arrivant illégalement sur nos côtes, dirigés par des gangs du crime organisé, assez de gens qui se noient au cours de ces voyages dangereux, illégaux et inutiles.”

Elle a ajouté : « Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour reprendre le contrôle de nos frontières.

« Ils ont enfin un gouvernement qui les écoute.

« Nos priorités sont les priorités des gens.

“Pour la première fois depuis des décennies, nous déterminerons qui entre et sort de notre pays.”

Les travaillistes et les démocrates libéraux ont voté contre le projet de loi.

Hier, le ministre de l’Intérieur fantôme Nick Thomas-Symonds a déclaré: “C’est un projet de loi qui est faux, et il aggravera la situation dangereuse que nous voyons dans la Manche.

“Nous, sur ces bancs, ne voulons pas voir des gens risquer leur vie en effectuant une traversée maritime dans certaines des voies de navigation les plus fréquentées au monde, souvent dans des bateaux inadaptés.

“Les mesures proposées ne régleront pas ce problème.”

L’ancien chancelier fantôme John McDonnell a suscité la colère lorsqu’il a affirmé lors du débat à la Chambre des communes que le langage du gouvernement sur l’immigration “ne ferait pas de mal lors d’une réunion de la Ligue de défense anglaise”.

Il y a eu un tollé de la part des bancs conservateurs lorsqu’il a porté cette accusation.

L’ancien chef de Lib Dem, Tim Farron, a déclaré que le nouveau projet de loi était une “charte” pour l’esclavage moderne et la traite des êtres humains.

Le député de Westmorland et de Lonsdale a déclaré aux députés que le système “à deux vitesses” “conduira simplement à des réfugiés à venir ici, ne demandant pas l’asile mais se glissant dans l’économie informelle”.

Le projet de loi reviendra aux Communes pour un examen plus approfondi à une date ultérieure.

Plus à venir…