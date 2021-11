Brexit news: le patron de la pêche britannique met en garde contre les futures guerres commerciales de l’UE « matériel inflammable! » | Politique | Nouvelles

Le directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs a averti que de futures divergences par rapport aux réglementations commerciales de l’Union européenne pourraient entraîner de nouveaux différends avec la France à l’avenir. Les relations entre Paris et Londres se sont rompues ces dernières semaines à cause des accords de pêche, Emmanuel Macron ayant recouru à des menaces extraordinaires contre les chalutiers britanniques et les îles anglo-normandes.

M. Deas a déclaré à BBC News : Je pense que les Français, de leur côté, pensent que ce qui a été réalisé à Noël était le statu quo, et ce n’est pas le statu quo.

« Il y a des choses comme les licences qui doivent être basées sur des preuves d’avoir pêché dans les limites de six à 12 milles, historiquement,

« Et nous avons une autonomie réglementaire, nous ne sommes plus dans la politique commune de la pêche et avec le temps, nous verrons, je pense que nous verrons des divergences.

« Il y a aussi de gros problèmes avec les limites de tonnage sur les stocks hors quota, il y a encore beaucoup de matières inflammables autour mais d’un autre côté, il y a une obligation légale et morale des deux côtés de travailler en collaboration pour gérer nos pêcheries de manière durable. Donc ces deux choses, je pense, sont notre intention pour le moment. »

Cela survient un jour après que le chef de l’industrie de la pêche, Jimmy Buchan, a demandé à l’UE de régler la question des accords de licence entre le Royaume-Uni et la France.

Jimmy Buchan a déclaré à GB News que les Français et M. Macron ne devraient pas menacer les entreprises côtières écossaises et a exhorté la France à régler tous les problèmes qu’ils auraient avec les responsables de l’UE qui avaient accepté les termes de l’accord sur le Brexit avec le Royaume-Uni.

M. Buchan a déclaré à GB News: « Le point dont nous devons discuter en ce moment est le pontificat français contre le Royaume-Uni qui y met des menaces, je pense que c’est inutile.

« Si les Français ont un problème avec l’accord qui a été conclu et qu’ils devraient le traiter directement avec la Commission et non proférer des menaces contre nos entreprises ici en Écosse, qui essaient de soutenir les communautés et les pêcheurs en mer.

« Maintenant encore, je n’arrête pas de dire que si les Français ont été mécontents de cela, ils devraient en discuter avec la Commission et ne pas nous menacer. »

Il a ajouté: « Le fait est qu’il y a eu un accord et nous devons travailler avec un accord alors que nous devrions la tête calme, nous mettre sur la table et régler toutes les différences que nous avons, mais en mettant des menaces et en essayant de restreindre les affaires opportunités que je ne pense pas être le moyen de régler ce problème. »

Cela est arrivé alors que le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, saluait les mesures prises par le gouvernement d’Emmanuel Macron à Paris pour apaiser les tensions dans la dispute sur les droits de pêche après le Brexit.

La France a adouci la rhétorique sur la question des permis de pêche dans les îles anglo-normandes et a annoncé qu’aucune nouvelle mesure de représailles ne serait lancée tandis que de nouvelles négociations cherchent à trouver un compromis.

L’Environnement a salué le revirement français et a déclaré à Kay Burley de Sky News que le Royaume-Uni avait toujours agi de bonne foi.