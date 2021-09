Brexit news: Le patron de la pêche met en garde contre les capitaines français militants – menaces de blocus | Politique | Nouvelles

Les chefs de l’industrie ont mis en garde contre les “tensions persistantes” et les “relations toxiques pour les décennies à venir” avec les rivaux européens concernant l’accès aux précieux stocks de fruits de mer dans la Manche et la mer du Nord. Et ils disent que les chalutiers français indisciplinés continueront de causer des perturbations autour de Jersey et de Calais dans le craché post-Brexit sur l’accès à nos zones de pêche. Barrie Deas, directeur général de la Fédération nationale des organisations de pêcheurs, a déclaré: “Je pense que la France est le pays où des frictions surgiront, en partie parce que son industrie de la pêche a une tradition de militantisme et d’obtention d’un soutien politique par le militantisme.”

Cela inclut la possibilité d’une nouvelle guerre du crabe ou du pétoncle alors que les navires de l’UE se battent avec leurs homologues britanniques pour les captures lucratives.

Son avertissement est venu après que des pêcheurs français ont menacé de bloquer le tunnel sous la Manche dans la ferraille sur l’accès aux eaux côtières de la Grande-Bretagne.

M. Deas a déclaré que les tensions ne s’apaiseraient probablement pas tant que les capitaines européens ne respecteraient pas les libertés britanniques durement combattues du Brexit.

Il a appelé à un “nouvel équilibre” où les chalutiers du bloc sont limités dans le poisson qu’ils sont autorisés à piller au large de nos côtes.

Le patron de la NFFO a souligné que la menace de violentes échauffourées planerait sur l’industrie de la pêche britannique tandis que les navires européens se verraient accorder un accès supérieur.

Dans le cadre de l’accord sur le Brexit, les pêcheurs britanniques ne peuvent capturer que 12 000 tonnes d’espèces hors quota dans les eaux de l’UE, mais les bateaux du bloc peuvent capturer 42 000 tonnes dans les eaux britanniques.

La Manche et la mer Celtique sont les eaux de l’UE avec le plus d’espèces hors quota, qui comprennent des crabes, des coquilles Saint-Jacques et quelques précieux poissons blancs.

M. Deas a ajouté: «Je pense qu’il y aura des frictions en cours là-bas.

“Mais en fin de compte, je pense qu’il est nécessaire de parvenir à un accord avec l’UE qui reconnaisse que le Royaume-Uni est un État côtier indépendant et que les choses ont changé.”

La Grande-Bretagne et la France sont actuellement en désaccord sur une décision de rejeter les trois quarts des demandes de pillage des eaux britanniques.

Cette décision a suscité une réaction furieuse des pêcheurs français, qui ont menacé de perturber le commerce transmanche.

Le député français Jean-Pierre Pont, pour la ville côtière de Boulogne-sur-Mer, fulminait : « Soyez prévenus.

« Les Britanniques refusant d’honorer ce qu’ils ont signé, comme d’autres Anglo-saxons dans une autre région, les pêcheurs français de Boulogne-sur-Mer pourraient être obligés, après neuf mois de patience inutile, d’envisager des moyens de riposter contre le Royaume-Uni. – par exemple en bloquant les ports ou l’entrée des tours de camions au Royaume-Uni par le tunnel.

Jane Sandell, PDG de UK Fisheries, a averti que les tensions pourraient encore dégénérer au point d’un “conflit en mer”.

Elle a ajouté : « Il y a toujours un danger qu’un élément de l’industrie se brouille avec ses homologues européens et nous devons juste espérer que tout le monde reste en sécurité car certaines de ces rencontres semblent très, très poilues.

“Avoir la marine sous la main est quelque chose que nous n’avons pas vu depuis les guerres de la morue avec l’Islande et Dieu nous en préserve, nous revenons à ce genre de tension parce que l’industrie s’en remet encore.”

Pendant ce temps, les pêcheurs britanniques ont accusé Boris Johnson de les avoir vendus pour garantir son accord commercial sur le Brexit avec Bruxelles.

Un nouveau rapport, rédigé par Gary Taylor, un ancien négociateur du gouvernement dans le domaine de la pêche, a déclaré que le pacte Royaume-Uni-UE coûtera 300 millions de livres sterling à l’industrie d’ici 2026.

M. Deas a déclaré: «Je pense que le test décisif est qu’il s’agit d’un échec.

“Comme le montre l’analyse de Gary, nous sommes considérablement moins bien lotis en 2021 qu’en 2020.”

Mme Sandell a ajouté: “Nous étions l’enfant vedette du Brexit et nous avons finalement été vendus.”