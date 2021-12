Lorsque le Royaume-Uni a quitté l’UE le 1er janvier de cette année, il est parti sans aucune disposition pour le secteur financier dans l’accord de libre-échange sur le Brexit. Bien que les initiés de la ville fassent pression pour une convergence avec les règles de l’UE pour le secteur de la finance et des services, un expert a déclaré que le Royaume-Uni n’avait pas été affecté.

Selon le groupe de pression bancaire TheCityUK, les exportations de services financiers vers les États-Unis ont dépassé celles vers l’UE en 2020 pour la première fois depuis 2016.

Environ 34% des exportations des banques et des sociétés financières sont allées aux États-Unis en 2020, contre 30% vers le bloc.

L’excédent commercial global de la Grande-Bretagne dans les services financiers et professionnels connexes a augmenté de 8,4 % pour atteindre 101,7 milliards de dollars (79,3 milliards de livres sterling) en 2020.

Matthew Lynn, chroniqueur financier pour WSJ Marketwatch, The Spectator et Money Week, a noté l’absence de services financiers dans l’UE et l’accord commercial post-Brexit du Royaume-Uni, et l’évolution des données montrant la Grande-Bretagne au service des États-Unis.

Il a suggéré que les services financiers « ont été délibérément exclus de l’accord commercial », car « les négociateurs à Bruxelles voulaient nuire à la compétitivité du Royaume-Uni et construire leur propre industrie ».

L’expert a ajouté: « Jusqu’à présent, cela ne semble pas avoir fonctionné. »

M. Lynn a ajouté que tout ce qui aurait nui à la capacité de la Grande-Bretagne à vendre des « services professionnels haut de gamme dans le monde entier » aurait « été un véritable coup dur ».

Écrivant pour The Telegraph, M. Lynn a continué à suggérer que le Royaume-Uni « se dirigeait vers des échanges commerciaux plus importants avec le reste du monde ».

Il a déclaré: « Comme le Royaume-Uni commerce moins avec l’UE, il commerce inévitablement davantage avec d’autres pays.

« L’ONS a signalé le mois dernier que les importations en provenance de pays non membres de l’UE avaient augmenté pendant dix mois consécutifs, de même que les exportations.

« Nous achetons désormais plus au reste du monde qu’à l’UE.

« Cela devrait continuer, car les tarifs que nous avons hérités de l’UE, en particulier sur les aliments et les produits manufacturés, sont progressivement démantelés. »

Cela survient après que la ministre du Commerce Penny Mordaunt a rencontré des responsables de nombreux États américains dans le but d’accroître les liens économiques.

Selon City AM, Mme Mordaunt a accepté de traiter des protocoles d’accord avec quatre États.

S’exprimant en Géorgie devant le Conseil des affaires mondiales, elle a déclaré : « Le partenaire le plus important pour nous, ce sont les États-Unis.

« Que les États-Unis attendent pour saisir cette opportunité serait à notre détriment, mais aussi au sien.

« Vous devez augmenter les opportunités commerciales et attirer les investissements.

« Vous voulez la perspective d’un accord de premier ordre sur l’agriculture ? Pensez-vous que vous obtiendrez cela de l’UE ? »

Naomi Smith, directrice du groupe Best for Britain, a qualifié le discours d' »embarrassant », alors que les entreprises luttaient pour faire face à « l’échec de l’accord avec l’UE ».

Elle a ajouté à The Independent : « C’est embarrassant pour le gouvernement qui a dit que les États-Unis réclameraient un accord d’en implorer un maintenant.

« Et, compte tenu de leurs antécédents en matière d’abandon des normes pour conclure d’autres accords commerciaux, ce niveau de désespoir devrait sonner l’alarme pour quiconque se soucie des services de santé, de l’agriculture et des normes alimentaires au Royaume-Uni. »

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a récemment déclaré à Sky News qu’un accord commercial avec le Royaume-Uni n’était « tout simplement pas une priorité pour l’administration américaine ».