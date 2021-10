Brexit news : le plan « désastreux » de faire demi-tour sur la promesse tire la sonnette d’alarme à Westminster | Sciences | Nouvelles

Cela intervient après que le gouvernement s’est précédemment engagé à porter les dépenses de R&D à 22 milliards de livres sterling par an d’ici 2024 à 2025. Mais un retard de trois ans par rapport à cet objectif pourrait être envisagé. Des personnalités et des institutions scientifiques britanniques de premier plan ont mis en garde contre l’importance d’atteindre l’objectif initial du gouvernement. S’exprimant devant le comité des sciences et de la technologie, Sir Adrian Smith, directeur général de l’Institut Alan Turing et président de la Royal Society, a déclaré : « Un signal sera envoyé à la fin de l’examen des dépenses.

« La nature, le ton et le contenu de ce signal sont d’une importance fondamentale pour la communauté scientifique.

« Si nous n’avons pas un signal clair que le financement va venir derrière la rhétorique et l’aspiration, nous n’allons pas obtenir cet effet de levier de l’investissement privé.

« Nous avons besoin d’une voie claire et durable vers les 22 milliards de livres sterling d’ici 2024. Le danger d’un signal négatif est potentiellement désastreux. »

Sir Paul Nurse, également président de la Royal Society et directeur général et directeur du Francis Crick Institute, a déclaré au comité que cette augmentation du financement apporterait des avantages spectaculaires à la science britannique.

Il a déclaré: «Nous avons été sous-financés dans le domaine scientifique pendant des décennies, en fait toute ma vie et nous nous retrouvons au bas de l’OCDE.

« Si nous avions de l’argent, nous serions absolument spectaculaires en science

« Nous nous débrouillons très très bien avec un budget très limité et le gouvernement l’a reconnu. »

En mars de l’année dernière, le chancelier Rishi Sunak a annoncé son intention de doubler les dépenses du Royaume-Uni en R&D.

Mais, selon la Campagne pour la science et l’ingénierie, un retard de trois ans par rapport à cet objectif ferait perdre au Royaume-Uni plus de 11 milliards de livres sterling d’investissements privés en R&D d’ici 2027.

L’ancien conseiller de M. Johnson, Dominic Cummings, a dénoncé le gouvernement pour avoir annulé l’engagement et l’a averti de tourner le dos aux votes d’autorisation.

Il a déclaré sur Twitter: « Éviter de parler aux personnes n ° 10 [£22billion] est mort.

« Le PM vole de l’argent auparavant destiné à la R&D pour des trucs, bouche les trous.

« Les conservateurs abandonnent le plan Vote Leave = terrible pour eux à long terme et une grande chance pour les travaillistes, mais les travaillistes sont également perdus. »

« 2,4 pour cent, ce que les conservateurs essaient d’atteindre, est plutôt moyen et il ne semble pas que nous allons réussir.

« Si nous visons la moyenne et que nous n’y parvenons même pas, le gouvernement ne respectera pas son engagement de devenir une superpuissance scientifique. »

Express.co.uk a contacté Downing Street pour commentaires.