Brexit news: le plan européen de Nicola Sturgeon MOQUÉ alors que Boris dévoile un régime d’aides d’État exceptionnel | Royaume-Uni | Nouvelles

Alors que Mme Sturgeon cherche désespérément à rejoindre l’UE, le Premier ministre s’apprête à dévoiler le nouveau projet de loi sur le contrôle des subventions dépassant le système utilisé sur le continent. Dans le but d’offrir une plus grande flexibilité aux nations décentralisées, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a salué l’opportunité d’utiliser la nouvelle indépendance du pays. Bien que le nouveau régime canalise l’argent des contribuables vers le nivellement du pays, il devrait raviver un affrontement avec le SNP car la nouvelle politique sera déterminée par le Parlement britannique.

Pour cette raison, une source gouvernementale a révélé que le SNP relancerait une fois de plus la bataille pour l’indépendance alors que Holyrood aurait moins de contrôle sur les subventions.

Ils ont déclaré au Daily Telegraph: “Sturgeon recommencerait finalement l’argument, selon lequel c’est le peuple écossais, le parlement écossais, qui devrait décider si les conseils locaux écossais ou le gouvernement écossais devraient être en mesure d’accorder des subventions à différentes entreprises.”

Cependant, dénouant l’argument potentiel du SNP, la source a affirmé que le Parlement écossais disposerait d’une autonomie accrue pour décider des allocations d’aides d’État.

La source a ajouté : “Notre argument est que vous pouvez le faire, car ce système est bien plus flexible que le système européen.

“Donc, soit vous avez un système britannique flexible, ce que vous ne voulez pas, soit vous voulez rejoindre l’UE.”

Pour cette raison, le Royaume-Uni sera en mesure d’augmenter les dépenses de subventions, offrant ainsi aux entreprises la possibilité de rivaliser avec leurs homologues européens.

M. Kwarteng a ajouté: “Nous voulons utiliser nos nouvelles libertés en tant que pays indépendant et souverain pour permettre aux autorités publiques du Royaume-Uni de fournir un soutien financier – sans avoir à faire face à de lourdes formalités administratives.”

“Nous ne reviendrons pas à l’approche ratée des années 1970 du gouvernement essayant de diriger l’économie, choisissant des gagnants ou renflouant des entreprises non durables.

Dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération, le Royaume-Uni a accepté des règles en matière d’aides d’État bien plus strictes que celles incluses dans l’accord séparé de l’UE avec le Japon et le Canada.

Le Royaume-Uni ne s’alignera pas entièrement sur les règles de l’UE, mais chaque partie peut intervenir en cas de violation des règles du jeu équitables.

Les tarifs peuvent être appliqués en cas de violation, tandis que l’UE a également inclus des dispositions lui permettant de suspendre des éléments liés à la pêche en cas de violation.

Matthew Fell, directeur politique britannique en chef de la Confédération de l’industrie britannique, a affirmé que le nouveau système contribuerait à répondre aux ambitions des plans du gouvernement pour l’économie.

Il a ajouté : « Le soutien du gouvernement est un dernier recours pour les entreprises, mais au bon moment et au bon endroit, il peut apporter une contribution inestimable aux principaux acteurs et industries.