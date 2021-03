Brexit news: le pragmatisme de Biden aidera à résoudre le problème du protocole NI de Johnson, selon un expert | Politique | Nouvelles

Paul Goodman, rédacteur en chef du site Web Conservative Home, s’exprimait à un moment de tensions accrues entre Washington et Londres à propos du protocole, l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’UE dans le but d’empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Les hauts démocrates américains ont exprimé leur inquiétude face à la décision du Royaume-Uni d’étendre les contrôles douaniers entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, une décision qui a incité Bruxelles à intenter une action en justice contre ce qu’elle considère comme une violation du droit international.