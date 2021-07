Brexit news: le Premier ministre est invité à intimider Bruxelles car le Royaume-Uni est “trop ​​tolérant” après le Brexit | Politique | Nouvelles

in

Brexit : Bill Cash interroge Lewis sur la position du Royaume-Uni en Irlande du Nord

Alors que le ministre du Brexit tentait à nouveau d’apaiser l’UE, un Brexiteer a attaqué Bruxelles pour son comportement. Depuis le Brexit, Sir John Redwood, député conservateur de Wokingham, a accusé l’UE d’avoir tenté de ramener le Royaume-Uni dans le bloc. Le Royaume-Uni étant puni par le protocole d’Irlande du Nord, Sir John a averti que l’UE avait adopté une interprétation “injuste” de la procédure.

Dans son blog personnel, Sir John a déclaré : « Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE et son marché unique, l’UE a fait tout son possible pour essayer de ramener le Royaume-Uni à l’adhésion par son interprétation excessive et injuste du protocole d’Irlande du Nord. “

Suite à la proposition de Lord Frost mercredi, Sir John a averti que le Royaume-Uni dans son ensemble était trop tolérant envers le bloc.

Il a ajouté: “La France a pris de l’argent britannique pour aider à endiguer le trafic de personnes à travers la Manche, mais a donné des résultats limités.

“L’UE dans son ensemble continue d’envoyer des factures importantes qu’elle prétend que nous devons encore même si nous ne sommes plus membres et ne recevons plus d’argent de leur budget général.

“De nombreux autres pays dans le monde ont trouvé difficile, voire impossible, de négocier un accord de libre-échange avec l’UE.

“Le Royaume-Uni a été trop tolérant envers le comportement de l’UE et doit être plus indépendant pour mettre en œuvre le Brexit pour lequel la majorité a voté.”

Le protocole d’Irlande du Nord a considérablement perturbé le commerce, car l’État reste dans le marché unique de l’UE.

Bien que faisant également partie de l’union douanière britannique, des contrôles sur les marchandises doivent être appliqués pour les produits circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Avant les vacances d’été, Lord Frost a établi un plan pour créer un meilleur équilibre au sein du protocole.

Malgré les craintes de l’UE, Lord Frost a insisté sur le fait que le Royaume-Uni n’essayait pas de balayer le protocole mais d’apporter des modifications.

Comme indiqué dans le document de commandement du gouvernement, le Royaume-Uni a proposé des accords accrus sur le partage des données entre les deux.

Le Royaume-Uni a également appelé à des sanctions accrues pour ceux qui transportent des produits d’Irlande du Nord vers l’Irlande et à la rationalisation des échanges dans les ports et les aéroports.

La nouvelle proposition comprendrait également un double système de réglementation qui permettrait aux marchandises de circuler en Irlande du Nord si elles sont conformes aux normes britanniques ou européennes.

Lord Frost a également appelé à la fin du rôle de la Cour européenne de justice dans l’application du protocole.

Il a déclaré à ses pairs : « Les difficultés que nous avons à faire fonctionner le protocole d’Irlande du Nord sont désormais le principal obstacle à l’établissement d’une relation avec l’UE.

“Nous avons conclu que ce n’était pas le bon moment pour le faire.”

Malgré ses appels au compromis, Maros Sefcovic vice-président de la Commission européenne a refusé de renégocier le protocole.

Il a insisté sur le fait que le protocole doit être mis en œuvre comme il a été convenu par les deux parties.

Dans un communiqué, il a déclaré: “Le protocole sur l’Irlande / l’Irlande du Nord est la solution commune que l’UE a trouvée avec le Premier ministre Boris Johnson et Lord David Frost – et a été ratifié par le Parlement britannique – pour relever les défis uniques que le Brexit, et le type de Brexit choisi par le gouvernement britannique, pose pour l’île d’Irlande.

“Son objectif est de protéger l’accord du Vendredi Saint (Belfast) dans toutes ses parties, de maintenir la paix et la stabilité en Irlande du Nord, d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, tout en préservant l’intégrité du marché unique de l’UE.

« Pour que ces objectifs soient atteints, le Protocole doit être mis en œuvre.

“Le respect des obligations juridiques internationales est d’une importance primordiale.”