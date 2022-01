Brexit news: le président du comité nommé par les Communes accusé de « dénigrer » l’Union | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’ancienne députée travailliste Kate Hoey a sauvagement accusé Simon Hoare – le président du comité restreint des affaires d’Irlande du Nord – d’avoir utilisé son poste pour « se rapprocher du gouvernement irlandais et de l’UE ». Le comité indépendant multipartite a été créé pour examiner les dépenses, l’administration et la politique du bureau d’Irlande du Nord et de ses organismes publics associés.

Une grande partie de son attention a été portée sur le protocole controversé d’Irlande du Nord – qui a indigné la communauté unioniste de la province – et son parlement, Stormont.

Hier, son premier ministre et chef du DUP, Paul Givan, a déclaré qu’il était « inévitable » qu’il s’effondrerait si les problèmes entourant le protocole n’étaient pas résolus.

En réponse à cela, M. Hoare – le député de North Dorset – a tweeté : « Avec Covid, etc., l’effondrement de Stormont serait un manquement au devoir et au service publics.

« Les communautés de NI ont besoin que tous leurs politiciens aient les épaules au volant. Les gens de NI méritent mieux que d’être des pions dans un jeu de chantage politique.

Ses commentaires ont été rapidement repris par beaucoup, qui ont affirmé que l’homme politique – qui a soutenu le maintien avant le référendum de 2016 – utilisait sa position pour défendre la cause de l’UE.

L’utilisateur @gawanorniron a écrit : « Le culot de @Simon4NDorset pour dire ‘les gens de NI méritent mieux que d’être des pions dans un jeu de chantage politique’ alors que c’est précisément ainsi que ses suzerains bien-aimés de l’UE ont utilisé notre pays au cours des quatre dernières années ! ? »

Mme Hoey – l’une des rares députés travaillistes à soutenir Vote Leave – était tout aussi cinglante.

Elle a tweeté: « Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, l’Irlande du Nord n’est pas bien servie par le président de @CommonsNIAC qui a fait tout son possible pour se rapprocher du gouvernement irlandais et de l’UE tout en dénigrant ceux qui soutiennent l’Union. »

M. Hoare a la forme d’irriter la communauté syndicale de la province.

En juillet, le député conservateur a été contraint de s’excuser et de supprimer un tweet qui semblait se moquer des commémorations annuelles du 12 juillet.

Pendant l’événement, des feux de joie sont allumés et des marches ont lieu dans toute la province pour commémorer la bataille de la Boyne en 1690.

Peu de temps avant les commémorations, M. Hoare a écrit : « Qui savait que Guillaume d’Orange est arrivé en Irlande avec des centaines de palettes en bois, d’où le début de la traditionnelle fête de la combustion des palettes.

Les loyalistes ont rapidement critiqué le tweet, ce qui a entraîné sa suppression et les excuses de M. Hoare.

Il a écrit plus tard: « Plus tôt, j’ai posté un tweet qui n’avait jamais pour but de blesser certains de NI.

« Je veux dire pleinement et sans équivoque que je suis désolé. Je n’avais l’intention que d’être humoristique/la langue dans la joue et je me suis trompé.

« J’espère que mes excuses seront acceptées. C’est sincère et sincère. »

Encore une fois, M. Hoey a critiqué le député conservateur et a fermement rejeté ses excuses.

À l’époque, elle avait tweeté : « Sincère et sincère ??

« Eh bien, nous verrons s’il peut s’abstenir de ses remarques sarcastiques régulières et de ses opinions anti-unionistes et loyalistes évidentes et de ses complaisance envers les nationalistes et le gouvernement irlandais. »

Express.co.uk a contacté le comité et M. Hoare pour commentaires.