Brexit news : Le reste se réjouit des eurosceptiques après l’avertissement sur les prix de Heinz | Royaume-Uni | Nouvelles

Au milieu des inquiétudes que les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter en raison des pénuries de main-d’œuvre et de la pandémie, Remainer et ancien député européen conservateur, le Dr Charles Tannock ont ​​dénoncé le départ de la Grande-Bretagne de l’UE. Alors que de nombreux habitants du Royaume-Uni sont confrontés à la perspective d’un hiver maussade, le Dr Tannock a pris le temps de critiquer l’affirmation du Groupe de recherche européen selon laquelle le Royaume-Uni aurait des prix alimentaires moins chers après avoir quitté l’UE. Il a déclaré sur Twitter: « Qui se souvient encore des promesses répétées de l’ERG de nourriture moins chère après le Brexit? »

Cependant, certains se sont tournés vers Twitter pour riposter aux commentaires du Dr Tannock.

Neville Cross a déclaré: « Les prix des aliments augmentent également dans toute l’Europe, cela est dû à la hausse des coûts logistiques et à l’inflation énergétique et non au Brexit.

« Mais vous le savez et persistez dans le dénigrement du Brexit. »

Un autre utilisateur nommé Pete a également déclaré: « Le ketchup Tesco à moins de la moitié du prix Heinz est tout aussi bon.

« Les gens achèteront des alternatives moins chères. »

Selon le patron de Heinz, Miguel Patricio, la société est contrainte d’augmenter ses prix dans plusieurs pays, pas seulement au Royaume-Uni.

Kraft Heinz a augmenté les prix de plus de la moitié de ses produits aux États-Unis.

Interrogé sur les questions relatives au Royaume-Uni, M. Patricio a affirmé que le manque de chauffeurs routiers était à l’origine des principaux problèmes du commerce.

M. Patricio a également averti que les prix des denrées alimentaires pourraient augmenter en raison de l’augmentation de la population mondiale et donc de l’augmentation de la demande.

Alors que beaucoup ont considéré le Royaume-Uni comme l’épicentre de la crise de la chaîne d’approvisionnement, 70 cargos se seraient trouvés à l’extérieur de deux des plus grands ports des États-Unis le mois dernier.

En raison de l’arriéré, on pense que jusqu’à 40 pour cent de tous les cargos entrant aux États-Unis n’entraient pas dans le pays.

En effet, Andrew Neil a commenté l’arriéré : « Des problèmes majeurs avec les chaînes d’approvisionnement américaines provoquent une accumulation massive de porte-conteneurs au large des ports de Los Angeles et de Long Beach.

« Prévisions de pénuries de Noël dans les magasins. »

Les chaînes d’approvisionnement mondiales sont également confrontées à des problèmes majeurs après qu’un cyclone a forcé la fermeture d’un port chinois.

Le nombre de navires attendant d’entrer dans le port de Yantian à Shenzhen – l’un des ports les plus fréquentés au monde – a atteint son plus haut niveau depuis août.

Il y a actuellement 67 navires en attente à l’extérieur du port, selon les données compilées par Bloomberg.