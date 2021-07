Brexit news : le Royaume-Uni a couvert l’année dernière le coût de 10,7 milliards de livres sterling de l’adhésion de la Pologne à l’UE, selon une étude | Politique | Nouvelles

Ancien ministre polonais : Morawiecki pourrait concevoir Polexit

Et le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a déclaré que son enquête offre une illustration éloquente de la manière dont les contribuables britanniques et allemands continuent de payer la facture des ambitions de l’Union européenne – ainsi qu’un rappel pointu aux autres États membres sur l’endroit où l’argent est réellement vient de. Les analystes de Facts4EU ont étudié les chiffres de la Commission européenne à partir de 2020, publiés le mois dernier – et ont découvert que la contribution nette du Royaume-Uni au compte bancaire de l’UE – 11,1 milliards de livres sterling (12,4 milliards d’euros) couvrait plus que les 10,7 milliards de livres sterling (12,9 milliards d’euros) payés à la Pologne .

Lors de son reportage, le rédacteur en chef de Facts4EU, Leigh Evans, a expliqué qu’il avait choisi la Pologne parce que c’est le membre de l’UE27 qui est le plus grand bénéficiaire des « fonds de l’UE ».

Evans a déclaré: “De nombreux Britanniques supposent à tort maintenant que, comme Boris” a fait le Brexit “en janvier de l’année dernière, le Royaume-Uni ne verse plus de contributions annuelles à l’UE depuis cette date. Ce n’est – malheureusement – pas vrai.

« À la suite de l’accord de Theresa May sur une « loi sur le divorce » désastreuse et injustifiée, le Royaume-Uni continuera de verser de l’argent à l’UE jusqu’en 2064. C’est dans 53 ans.

L’UE d’Ursual von der Leyen a subventionné la Pologne à hauteur de 11,1 milliards de livres sterling l’année dernière, souligne Facts4EU (Image: Facts4EU)

Boris Johnson, photographié la semaine dernière, n’a pas “fait le Brexit”, a déclaré M. Evans (Image: GETTY)

« Nous n’avons rien contre la Pologne, le peuple polonais, ni le près d’un million de Polonais qui ont choisi de s’installer en toute légalité au Royaume-Uni.

« Notre rapport ci-dessus concerne l’UE et les relations du Royaume-Uni avec elle.

“La Pologne est justement le plus grand bénéficiaire net des fonds” de l’UE “.”

Il a ajouté : « La réalité est bien sûr qu’il ne s’agit pas du tout de fonds européens.

Theresa May, prédécesseur de M. Johnson en tant que Premier ministre (Image: GETTY)

« Ce sont des fonds des pays membres et le « surplus » provient du petit nombre de pays qui sont des contributeurs nets au budget de l’UE (dont le Royaume-Uni est depuis longtemps le deuxième donateur).

« Pourtant, toutes les plaques sur les projets en Pologne déclarent ‘Financé par le Fonds XYZ de l’UE’.

“Ce serait peut-être plus précis si ces plaques se lisaient” Financé principalement par le financement net des contribuables allemands et britanniques, après que la Commission européenne eut pris sa part “.”

Mateusz Morawiecki, Premier ministre polonais (Image : GETTY)

Didier Reynders, commissaire européen à la justice (Image : GETTY)

M. Evans a souligné : « Il existe d’innombrables régions du Royaume-Uni où la population locale aurait aimé voir les améliorations spectaculaires des infrastructures routières, ferroviaires et autres qui ont eu lieu en Pologne depuis son adhésion à l’UE en 2004.

« Les améliorations ne se sont pas limitées aux installations de transport.

« De nombreux aspects de la vie polonaise sont désormais nettement meilleurs grâce à la générosité des pays membres les plus riches de l’UE – et en particulier du Royaume-Uni et de l’Allemagne. »

Se référant aux discussions sur un soi-disant Polexit, M. Evans a suggéré que cela était peu probable alors que les Polonais pensaient que l’argent venait de Bruxelles, plutôt que d’autres pays individuels.

La contribution du Royaume-Uni l’année dernière a plus que couvert la subvention de la Pologne, montre le graphique de Facts4EU (Image: Facts4EU)

Il a expliqué : « Alors que les Polonais pensent que c’est le ‘financement de l’UE’ qui a transformé des parties importantes de l’infrastructure polonaise et amélioré leur vie, pourquoi voteraient-ils pour partir ?

« Les lecteurs auront leur propre point de vue sur le transfert de richesse secret qui a eu lieu sous l’Union européenne.

« La chose la plus importante, à notre avis, est que le public dans les pays des donateurs et des bénéficiaires soit également sensibilisé à deux choses :

que ce transfert de richesse a lieu depuis des années, et dont la générosité a été impliquée.

L’analyse de Facts4EU intervient à un moment de tension continue entre le bloc et la Pologne et la Hongrie au sujet des réformes juridiques de conversion.

Le Brexit a contribué à une baisse record des échanges avec l’UE (Image : Express)

Dans un rapport publié hier, la Commission européenne a énuméré de sérieuses préoccupations concernant l’état de droit dans les deux pays.

La commission a déclaré que chacun sapait le pluralisme des médias et l’indépendance des tribunaux.

Ce sont les deux seuls pays du bloc des 27 membres faisant l’objet d’une enquête officielle de l’UE pour atteinte à l’État de droit.

Le commissaire européen Didier Reynders a déclaré qu’il demanderait à nouveau à la Hongrie et à la Pologne de rejoindre le projet de parquet européen, ce qu’ils n’ont pas fait jusqu’à présent, car “sans cela, nous ne pouvons pas être sûrs qu’il existe une protection suffisante contre la fraude et la corruption”.