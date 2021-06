Brexit news : le Royaume-Uni cherche un accord commercial avec l’Australie après la sortie de l’UE | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Royaume-Uni espère signer un nouvel accord commercial avec l’Australie avant le sommet du G7 à Cornwall plus tard ce mois-ci. Il a également entamé des pourparlers pour rejoindre le Partenariat transpacifique (CPTPP) et avec un certain nombre d’autres pays.

S’adressant à POLITICO, Mike Rann, ancien haut diplomate australien au Royaume-Uni, a conseillé la prudence.

Il a fait valoir que la Grande-Bretagne « lutte toujours avec les conditions post-Brexit négociées » avec l’UE par le Premier ministre Boris Johnson.

Celles-ci sont entrées en vigueur fin décembre, remplaçant la période de transition du Brexit.

M. Rann a ajouté: “Il y a maintenant plus qu’un soupçon de désespoir alors que Boris [Johnson] et son ambitieuse secrétaire au Commerce, Liz Truss, se démènent pour démontrer qu’il existe un dividende post-Brexit.

Le Royaume-Uni espère également signer des accords commerciaux avec l’Inde, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Mexique et un certain nombre d’États du Moyen-Orient.

Les discussions avec l’Inde, largement qualifiée de future superpuissance économique, commenceront plus tard cette année.

Un initié britannique de premier plan a averti que la priorité devait être de conclure des accords avec succès, pas seulement rapidement.

Il a déclaré : « De notre point de vue, il faut prendre son temps, bien faire les choses.

Ils craignent également qu’un tel accord ne soit un modèle pour d’autres puissances agricoles, comme le Brésil et les États-Unis.

Cependant, le plan a été défendu avec passion dans l’émission Newsnight de la BBC par Lord Hannan, l’un des principaux militants du Brexit.

L’animatrice de Newsnight, Emily Maitlis, a suggéré que l’accord serait “totalement déséquilibré”, augmentant les exportations de bœuf australien vers le Royaume-Uni de 83%.

Lord Hannan a répondu : « La façon dont vous venez de formuler montre exactement ce qui ne va pas dans ce débat.

« Nous n’ouvrons pas nos marchés à l’Australie comme une faveur à l’Australie, nous ouvrons nos marchés comme une faveur à nous-mêmes, ce qui peut arriver incidemment à certains Australiens.

« En quoi est-ce une mauvaise chose d’obtenir des produits de haute qualité et plus diversifiés à un prix abordable dans le monde entier ? »

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il ne se précipitera pas dans les accords, quelles que soient leurs conséquences.

Un porte-parole du ministère du Commerce international a déclaré : “Comme le secrétaire au Commerce international l’a clairement déclaré, nous ne sacrifierons pas la qualité pour la vitesse.”

Ils ont insisté sur le fait que tout accord sera “juste et équilibré, fonctionnera pour les producteurs et les consommateurs et sera dans le meilleur intérêt de l’ensemble du Royaume-Uni”.

Le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE en juin 2016, bien que cela ait été retardé à plusieurs reprises en raison de l’opposition parlementaire.