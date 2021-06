Brexit news : le Royaume-Uni conclut un accord bonus avec le Japon – 13 millions de livres sterling de hausse de la volaille Politique | Nouvelles

in

Liz Truss décrit les détails des plans de commerce du bœuf

Le Japon est reconnu internationalement pour son régime strict de sécurité alimentaire et de contrôle des importations, en plus de sa préférence pour des coupes de viande variées et de haute qualité. Le gouvernement a salué l’accord comme une preuve des normes élevées des méthodes de production de volaille au Royaume-Uni.

La ministre de l’Alimentation Victoria Prentis a déclaré : « Notre volaille de haute qualité avec sa saveur exceptionnelle est renommée dans le monde entier, tout comme les normes élevées de sécurité alimentaire et de bien-être animal démontrées par les agriculteurs et les producteurs à travers le Royaume-Uni.

« Le marché japonais pourra désormais profiter davantage de nos produits uniques, s’ajoutant à une collection déjà variée de produits alimentaires britanniques, tels que le porc, le bœuf et l’agneau, déjà disponibles pour ses clients.

“Nous travaillons dur pour ouvrir de nouveaux marchés pour nos entreprises agroalimentaires, et c’est une opportunité importante pour le secteur de la volaille au Royaume-Uni.”

Liz Truss, la secrétaire au Commerce international (Image : GETTY)

Boris et Carrie Johnson avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga au sommet du G7 ce week-end (Image: GETTY)

L’ouverture du marché est le résultat d’une série de négociations complexes qui ont été menées au cours des quatre dernières années entre les autorités britanniques et japonaises afin de convenir d’exigences spécifiques en matière de santé animale.

Les avantages de ce développement se feront sentir dans toute la chaîne d’approvisionnement dans tout le Royaume-Uni et ouvriront de nouvelles opportunités pour les agriculteurs britanniques, estime Mme Prentis.

Ranil Jayawardena, ministre du Commerce international, a déclaré : « Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les agriculteurs et les producteurs alimentaires de tout le Royaume-Uni, qui peuvent désormais profiter de ce nouveau marché et exporter de la viande de volaille vers le Japon – la troisième économie mondiale – pour la première fois.”

JUST IN: Ne leur faites pas confiance – Brexiteer met en garde contre la prochaine astuce de l’UE

Ranil Jayawardena s’exprimant aux Communes (Image: Parliament TV)

L’accord commercial du Royaume-Uni avec le Japon, qui, selon M. Jayawardena, a contribué à obtenir de “nouvelles victoires pour notre brillante industrie de l’alimentation et des boissons” ainsi qu’à stimuler le commerce entre les deux pays, qui était évalué à plus de 24 milliards de livres sterling rien qu’en 2020 .

Il a ajouté: “C’est la Grande-Bretagne mondiale à l’œuvre, ouvrant des portes à de nouveaux marchés pour nos grandes entreprises britanniques, supprimant les obstacles inutiles au commerce et créant de nouvelles opportunités dans toutes les régions du Royaume-Uni.”

Le Dr Richard Irvine, vétérinaire en chef adjoint du Royaume-Uni, a déclaré : « Cela représente une réalisation majeure pour l’industrie britannique de la viande de volaille, offrant aux exportateurs britanniques la possibilité d’exploiter davantage la demande étrangère pour leur viande de volaille.

Victoria Prentis, la ministre de l’Alimentation (Image: Parliament TV)

Liz Truss et Toshimitsu Motegi signent l’accord en octobre (Image: GETTY)

“C’est une autre étape positive vers le renforcement des relations commerciales du Royaume-Uni avec le Japon, en plus des accords existants qui permettent l’exportation de porc, de bœuf et d’agneau du Royaume-Uni.”

Katie Doherty, PDG de l’International Meat Trade Association, a déclaré : « L’accord réduit les droits de douane sur les coupes de poulet congelé d’une moyenne de 10 % à zéro sur plusieurs années.

“Sans l’accès au marché que Defra a négocié, les exportateurs britanniques n’auraient pas pu bénéficier de ces réductions tarifaires que le gouvernement s’est efforcé d’obtenir.”

Liz Truss factfile (Image: Express)

Richard Griffiths, directeur général du British Poultry Council, a ajouté : « Le British Poultry Council se réjouit de la nouvelle passionnante de l’accès au marché d’exportation britannique pour la viande de volaille vers le Japon, la troisième économie mondiale.

«Notre industrie a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement pour ouvrir des portes et créer de nouvelles opportunités pour les entreprises britanniques de viande de volaille qui produisent des aliments sûrs, abordables et nutritifs conformes aux normes de classe mondiale.

« Nous sommes impatients de continuer à rechercher de nouveaux marchés pour continuer à mettre de la viande de volaille britannique sur toutes les tables du monde. »

En octobre 2020, la secrétaire au Commerce international Liz Trus et Motegi Yoshihide, ministre des Affaires étrangères du Japon, ont signé l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Royaume-Uni et le Japon, et l’accord est désormais en vigueur.

Fiche d’information sur les accords commerciaux (Image : Express)

L’accord garantit que les entreprises britanniques pourraient bénéficier d’un commerce en franchise de droits sur 99% des exportations de marchandises britanniques vers le Japon après un certain nombre d’années.

L’analyse du gouvernement montre qu’un accord avec le Japon pourrait stimuler l’économie britannique de 1,5 milliard de livres sterling et augmenter les salaires des travailleurs britanniques de 800 millions de livres sterling à long terme, par rapport à une situation dans laquelle le Royaume-Uni n’a pas d’accord avec le Japon.

L’accord sur les exigences de santé animale (AHR) entre le Defra et le ministère japonais de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (JMAFF) pour l’exportation de viande de volaille fraîche et cuite a été conclu en avril 2021.

Les discussions ont été menées par le Defra avec le soutien de l’ambassade britannique à Tokyo et en étroite collaboration avec l’International Meat Trade Association (IMTA) et le British Poultry Council (BPC).