Brexit news : le Royaume-Uni dépassera toutes les autres économies du G7 en 2022 – en battant les États-Unis et l’Allemagne | Royaume-Uni | Des nouvelles

Boris Johnson : le Brexit va réparer le modèle économique britannique « cassé »

Les économistes de Goldman Sachs ont prévu que l’économie britannique bondirait de 4,8% l’année prochaine, dépassant facilement les 3,5% prévus pour les États-Unis, 4% pour l’Allemagne et 4,4% pour les mastodontes de l’Union européenne, la France et l’Italie. Dans un nouvel élan, les experts de HSBC s’attendent à une croissance du PIB britannique de 4,7% au cours des 12 prochains mois, avec des prévisions pour le reste des pays du G7 allant de 2,2% pour le Japon et 4,3% pour l’Italie.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE le 1er janvier 2022 et, depuis lors, la production a augmenté de près de sept pour cent alors que le pays luttait contre une profonde récession. Il a été déclenché par les blocages de Covid qui ont vu le PIB chuter de près de 10 % en 2020.

Les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) montrent également que l’économie britannique devrait surperformer les principales économies de l’UE et celle de la zone euro dans son ensemble cette année et l’année prochaine.

Pour 2021, l’économie britannique devrait croître de 6,76 %, soit plus du double de celle de l’Allemagne (3,05 %), la plus grande économie de l’UE.

Les économies de l’UE combinées devraient croître en moyenne de 5,1 pour cent, tandis que ce nombre chute encore plus pour la zone euro à 5,04 pour cent.

À l’horizon 2022, la croissance du Royaume-Uni est prévue à 5,01 %, tandis qu’elle chute à nouveau pour l’UE27 (4,44 %) et la zone euro (4,35 %).

Claus Vistesen de Pantheon Macroeconomics – qui a abaissé la croissance du Royaume-Uni à 4,2 % et à 3,8 % pour la zone euro en raison de l’épidémie d’Omicron Covid – a souligné comment le Royaume-Uni doit rattraper son retard en raison de la profondeur de la récession en 2020, ce qui signifie son la croissance peut être plus rapide.

Mais dans un énorme avertissement à l’Europe, il a déclaré au Daily Telegraph : « L’économie de la zone euro va probablement être plus durement touchée par Omicron car déjà au quatrième trimestre, avant Omicron, nous avons vu des restrictions en Europe en raison de la vague Delta.

« Je dirais donc que le total de la production sera probablement plus important dans la zone euro qu’au Royaume-Uni. »

Le Royaume-Uni a l’avantage supplémentaire d’un programme de rappel de vaccins plus rapide qui pourrait aider à limiter une partie de la gravité des restrictions de verrouillage.

M. Vistesen a ajouté : « Les programmes de rappel prennent du temps à se déployer. Le Royaume-Uni est, comme au début [in the pandemic] va très vite, mais continue de faire face aux restrictions.

« Je ne pense pas que ce sera très différent en Europe – même si l’Europe augmente ses boosters, ce qu’ils sont, cela n’empêchera pas l’imposition de restrictions à court terme. »

Martin Beck, conseiller économique principal du EY Item Club, a déclaré que la reprise du Royaume-Uni dépend d’une réaction positive des consommateurs, qui ont été disposés à acheter plus de produits pendant la pandémie mais dont la confiance a peut-être été touchée par l’épidémie d’Omicron.

L’expert a prédit que l’économie britannique devrait commencer à se redresser car l’activité est soutenue par « des finances très solides des ménages provenant de l’épargne, du remboursement de la dette et de la hausse des prix des logements, combinée à l’appétit traditionnel des consommateurs britanniques pour dépenser ».

L’une des principales raisons pour lesquelles le PIB a tellement chuté par rapport à un certain nombre d’autres économies similaires au cours de la pandémie est que les chiffres officiels du pays vont plus loin pour estimer la production des services publics par opposition au seul argent dépensé pour eux.

Cela signifie que d’autres nations ont souvent sous-estimé l’ampleur de leurs propres problèmes économiques.

Beck a déclaré: « La mesure de la production du secteur public a jeté un mauvais jour sur le Royaume-Uni pendant les fermetures, mais sera un plus à mesure que les choses reviendront à la normale. »

Brexit La Grande-Bretagne a également remporté un certain nombre de victoires énormes en 2021 au cours de la première année complète depuis son départ de l’UE.

Des accords commerciaux lucratifs ont été signés, dont un avec l’Australie au début du mois, que le gouvernement britannique a qualifié d’accord « historique » – le premier à partir de zéro depuis qu’il a quitté l’UE.

Des entreprises mondiales sont également attirées par le Royaume-Uni, notamment le géant pétrolier Royal Dutch Shell, qui abandonne sa structure à double action et déplace son siège social au Royaume-Uni depuis les Pays-Bas.

Le mois dernier, le géant de la construction automobile Nissan a annoncé que son immense usine de Sunderland serait au centre d’un investissement de 13,2 milliards de livres sterling, le hub étant utilisé pour développer 23 voitures électriques d’ici 2030.