Brexit news: le Royaume-Uni devance les États-Unis et l’UE de Biden dans une énorme victoire pour Boris | Politique | Nouvelles

Selon le dernier rapport Mercator Entity Management (MEM) 2021, Brexit UK n’est que troisième derrière Singapour et l’Australie pour les meilleures bases réglementaires pour les multinationales dans le monde. Singapour a été classée première juridiction pour les sociétés multinationales pour fonder des filiales ou des « entités » du point de vue de la gouvernance et de la réglementation, selon un rapport inaugural classant plus de 160 juridictions dans le monde à la fois sur le coût et la rapidité de faire des affaires.

Le rapport a souligné les défis auxquels les chefs d’entreprise, les conseillers juridiques et les équipes de secrétariat d’entreprise sont confrontés dans les pays où les multinationales avec des portefeuilles mondiaux ont leurs entités.

Il comprenait les régions les plus actives en termes d’activité de réglementation, le coût moyen des entités de réglementation dans chaque juridiction et le temps global nécessaire pour mener à bien les activités.

Les classements sont basés sur les données de la plate-forme exclusive de gestion de portefeuille d’entités mondiales (GEPM) de Mercator, Entica(TM), qui contient des données sur des milliers d’entités dans le monde – jusqu’au nombre d’heures nécessaires pour les dépôts réglementaires.

Singapour était suivi de près par l’Australie et le Royaume-Uni en tant que juridictions les plus favorables.

Le rapport a souligné que les trois ont la combinaison idéale de niveaux de coûts bas et de délais plus courts pour mener à bien une gamme d’activités réglementaires telles que les décisions du conseil d’administration/des actionnaires, les changements de dirigeants et les activités de procuration.

Le Kazakhstan avait le classement le plus bas, suivi de la Corée du Sud, suivi de l’Indonésie ; tous ont une combinaison de niveaux de coûts relativement plus élevés et de délais ou de « durées » moins compétitifs.

Kariem Abdellatif, directeur de Mercator, a déclaré : « Il convient de noter que l’objectif de ce rapport inaugural n’est pas de conseiller les multinationales sur l’emplacement d’implantation des entités ou des filiales – cela est évidemment dicté par la nécessité – mais de définir des attentes et de prévoir les le coût et le temps relatifs qu’il faudra pour gérer les entités dans chaque juridiction.

« Singapour, l’Australie et le Royaume-Uni sont tous des centres financiers mondiaux avec une longue histoire de gestion du commerce international, ce qui se traduit par la facilité avec laquelle les multinationales peuvent gérer des entités dans ces lieux.

« Il est intéressant de noter que Singapour est souvent citée pour les efforts de son gouvernement à travailler avec les entreprises et les partenaires industriels pour renforcer leur résilience pendant la pandémie de COVID-19 et cela se reflète sans aucun doute dans son classement.

“Nous espérons que ces données aideront les entreprises multinationales à servir de référence pour les dépenses de secrétariat de leur entreprise et l’efficacité de leurs opérations à l’échelle mondiale; elles peuvent également servir de guide pratique utile lors de la création de nouvelles entités à l’étranger dans leur structure.”

Dans un coup dur pour Bruxelles, le rapport a montré que si l’Europe compte le plus grand nombre d’entités dans l’ensemble – sur la base des portefeuilles de clients présentés sur Entica (TM) – l’activité par entité est comparable à celle du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord.

L’Europe est suivie par l’Asie-Pacifique (APAC), qui y compte deux fois moins d’entités – mais celles-ci ont un taux d’activité global de près des deux tiers de celui des niveaux européens.

L’APAC était également la première région globale en termes de coût et de durée.

Le coût d’exploitation dans différentes régions est affecté par des facteurs tels que la complexité de la législation locale et les exigences linguistiques pour les dépôts ; par exemple, les prix relativement élevés dans la région Amérique latine (LATAM) sont influencés par des coûts professionnels locaux plus élevés en raison de procédures complexes et d’exigences pour que les documents soient dans la langue locale.

Par la suite, des traductions et des légalisations pour les documents bilingues doivent être organisées.

Les statistiques du rapport MEM couvrent toutes les activités du GEPM pour 2020 et le premier semestre 2021 telles qu’elles sont enregistrées sur la plate-forme Entica(TM) de Mercator.

Ces données incluent les services événementiels, initiés sur une base ad hoc, mais pas les activités liées aux Obligations Annuelles car celles-ci se produisent à intervalles réguliers et peuvent être planifiées bien à l’avance.

Les données concernent uniquement les entreprises multinationales.