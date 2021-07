Brexit news : le Royaume-Uni devient PLUS attrayant pour les investissements tout en quittant l’UE – nouvelle étude | Politique | Nouvelles

in

Le Royaume-Uni a grimpé de deux places pour se classer cinquième dans l’indice d’attractivité des fusions et acquisitions 2020. Boris Johnson a signé un accord de retrait du Brexit avec l’UE en janvier 2020 lorsque le Royaume-Uni a officiellement quitté le bloc et que le Royaume-Uni a conclu un accord commercial avec Bruxelles 11 mois plus tard.

L’indice annuel, réalisé par des experts de City, Université de Londres, classe 144 pays selon leur capacité à attirer et à maintenir les investissements nationaux et entrants.

Les États-Unis et Singapour se sont maintenus aux deux premières places du classement.

L’Allemagne est arrivée troisième, une hausse de deux places par rapport à la cinquième place en 2019.

Les Pays-Bas étaient classés à la quatrième place, mais avaient perdu une place par rapport à l’année précédente.

La Grande-Bretagne a amélioré de deux places, passant de la septième place en 2019 à la cinquième place en 2020.

Bien qu’il soit resté en dehors des quatre premiers, le Royaume-Uni a enregistré le troisième volume d’activité et la valeur des transactions le plus élevé derrière les États-Unis et la Chine.

Les chercheurs ont insisté sur le fait que cela démontrait « la résilience de son infrastructure financière pour continuer à attirer des investissements étrangers ».

Ils ont également souligné que les taux d’intérêt bas et l’affaiblissement de la livre à la suite de la pandémie mondiale étaient un autre facteur contributif.

Il a également noté que le Royaume-Uni avait subi une période de «baisse» de l’indice au cours des dernières années.

Le Royaume-Uni a perdu quatre places dans l’indice par rapport à 2015.

Le Dr Appadu a déclaré: “Bien sûr, cela pourrait également suggérer une urgence de finaliser les accords avant l’expiration de la phase de transition britannique du Brexit à la fin de l’année avec un scénario de non-accord toujours sur la table à ce stade – ce qui aurait pu rendre de tels investissements plus problématique.

« L’incertitude entourant le vote sur le Brexit et les négociations qui ont suivi ont sans aucun doute eu un impact sur [the UK’s] baisse progressive, et il sera intéressant de continuer à surveiller cela en conjonction avec l’impact du coronavirus. »