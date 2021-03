Brexit news: Le Royaume-Uni devrait-il se retirer des négociations sur les accords commerciaux avec les États-Unis après le dernier passage de Joe Biden? | Politique | Nouvelles

M. Biden a succédé à la Maison Blanche en janvier après avoir battu Donald Trump lors de l’une des élections présidentielles américaines les plus attendues et les plus controversées de l’histoire politique. Le républicain Trump avait une relation fracturée avec l’Union européenne et a continué à parler en faveur du Brexit et de la possibilité croissante d’un accord commercial lucratif entre les États-Unis et le Royaume-Uni. En revanche, pendant la période qui a précédé l’élection présidentielle américaine et depuis qu’il a occupé la sellette à la Maison Blanche, M. Biden a déploré le départ de la Grande-Bretagne de l’UE tout en faisant régulièrement référence à son héritage irlandais.

Lors de sa première conférence de presse en tant que président des États-Unis, interrogé sur les migrants à la frontière américano-mexicaine, M. Biden a fait un autre coup dur au Royaume-Uni.

Il a déclaré aux journalistes: «Lorsque mon arrière-grand-père est monté sur un navire-cercueil dans la mer d’Irlande, on s’attendait à ce qu’il vive assez longtemps pour se rendre aux États-Unis d’Amérique.

«Ils sont partis à cause de ce que les Britanniques avaient fait.

«Ils étaient dans de réels problèmes. Ils ne voulaient pas partir mais ils n’avaient pas le choix.

«Je ne peux pas garantir que nous allons tout résoudre, mais je peux garantir que nous pouvons tout améliorer.»

Suite aux commentaires de M. Biden, plusieurs personnes se sont tournées vers Twitter pour remettre en question les chances du Royaume-Uni de conclure un accord commercial avec les États-Unis.

L’un d’eux a tweeté: « Comment se déroule cet accord commercial, Johnson? »

Un autre a écrit: « Je ne pense pas que cela soit de bon augure pour Boris dans sa négociation commerciale avec les États-Unis. Bonne chance. »

LIRE LA SUITE: Crise du plan de sauvetage de l’Eurostar: craintes d’une aide d’État française « totalement erronée »

«Nous nous félicitons également de la coopération entre nos partenaires britanniques et irlandais sur le protocole d’Irlande du Nord et des récentes déclarations fortes sur l’engagement total de ces gouvernements en faveur de l’accord du Vendredi saint.»

Les vifs commentaires de la Maison Blanche sont intervenus à peine 24 heures après que le gouvernement britannique a prolongé unilatéralement une période de grâce pour les contrôles des importations alimentaires en Irlande du Nord.

Cette décision a exaspéré la Commission européenne, qui a lancé une procédure judiciaire après l’avoir décrite comme une violation du protocole et des obligations de bonne foi en vertu de l’accord de retrait signé avec le Royaume-Uni.

Vers la fin de l’année dernière, M. Biden a également critiqué le projet de loi sur le marché intérieur du gouvernement britannique, qui visait à remplacer les éléments clés de l’accord de retrait signé avec l’UE l’année dernière, enfreignant ainsi le droit international.

La législation aurait enfreint le protocole de l’Irlande du Nord du traité qui visait à éviter une frontière douanière physique entre la province britannique et l’Irlande membre de l’UE.

Le président américain a menacé de mettre fin à un accord commercial avec le Royaume-Uni si le gouvernement n’honorait pas l’accord de paix en Irlande du Nord après son départ de l’UE.

Dans la foulée, des experts politiques ont averti qu’un accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et les États-Unis ne serait pas l’une des priorités immédiates du président Biden.

Alistair Jones est professeur associé en politique et professeur d’université à l’Université De Montfort, Leicester, avait déclaré à Express.co.uk: «Le Brexit est une pierre d’achoppement, en particulier si le Royaume-Uni légifère pour enfreindre le droit international.

« Si cette législation n’est pas amendée, le Royaume-Uni passe à l’arrière de la ligne en termes d’accord commercial avec les États-Unis. »

Plus tôt cette année, l’Union européenne a décidé de déclencher l’article 16 de l’accord sur le Brexit, qui risquait de créer une frontière dure sur l’île d’Irlande, lors d’une dispute sur l’exportation de vaccins contre les coronavirus, mais ils ont rapidement reculé après une énorme réaction.