Brexit news : le Royaume-Uni en tête du monde financier européen devant la France | Politique | Nouvelles

Arvind Kejriwal a déclaré que si l’AAP est élu au pouvoir dans l’État, les coupables dans l’affaire de sacrilège de Bargari seront punis et justice sera rendue. Le Parti Aam Adami (AAP) a commencé ses préparatifs pour les élections à l’Assemblée du Pendjab qui auront lieu l’année prochaine. Le ministre en chef de Delhi et […] More