Brexit news: Le Royaume-Uni enfin libéré de la politique de pêche dévastatrice de l’UE – Boris peut interdire le supertrawler | Politique | Nouvelles

Pêche: le super chalutier Margiris parcourt la Manche

Chris Thorne, un militant pour les océans de Greenpeace UK, a déclaré qu’en étant audacieux, Boris Johnson pouvait également protéger les communautés de pêcheurs en difficulté du pays. M. Thorne a déclaré que jusqu’à présent, le Royaume-Uni avait été entravé par la politique commune de la pêche (PCP).

M. Thorne a écrit dans ConservativeHome: «Le Brexit est terminé, et le Royaume-Uni entre maintenant dans le monde de ses propres ailes.

«Le Brexit a divisé les opinions, sans aucun doute, mais le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne, nous devons donc saisir les opportunités qui nous sont offertes pour faire du Brexit un succès.

«La plus grande opportunité qui nous est offerte par le Brexit est peut-être la chance de devenir un véritable leader mondial dans la protection de nos mers.

«Depuis trop longtemps, nous avons laissé les eaux qui entourent nos îles se dégrader par la pêche industrielle».

La PCP a rendu difficile pour le Royaume-Uni de mettre en œuvre des restrictions plus strictes sur de telles pratiques, que les navires soient originaires du Royaume-Uni ou de l’UE, a expliqué M. Thorne.

Il a ajouté: «Des supertrawlers, de vastes usines de poisson flottantes, traquent régulièrement nos mers, aspirant des quantités incroyablement vastes de poissons avec des filets jusqu’à un mile de long.

“Aucun supertrawler n’appartient au Royaume-Uni.

«Les chalutiers de fond du Royaume-Uni et de l’UE détruisent les habitats protégés des fonds marins, sapant tout l’écosystème marin et tuant sans discrimination la vie marine.

«Le chalutage de fond libère également des quantités importantes de carbone qui avaient été stockées dans les sédiments du fond marin, avec une étude récente dans Nature constatant que chaque année, les émissions du chalutage de fond sont équivalentes aux émissions de l’ensemble de l’industrie aéronautique. Le Royaume-Uni a la quatrième plus haute émission du chalutage de fond au monde. »

Une telle «dégradation» des océans du monde par la pêche industrielle a eu de graves conséquences, non seulement pour l’environnement marin, mais aussi pour le climat et, peut-être plus important encore, pour les communautés de pêcheurs.

M. Thorne a ajouté: «En termes simples, si nous permettons à la pêche industrielle à haute intensité de se poursuivre sans contrôle dans toutes nos mers, il deviendra de plus en plus difficile pour nos pêcheurs de vivre de la pêche.

«Ce n’est pas le sensationnalisme de Greenpeace, c’est le consensus scientifique.

«Les pêcheurs britanniques doivent aujourd’hui travailler 17 fois plus dur pour des prises de même taille qu’il y a 120 ans en raison de la surpêche industrielle.

«Les deux tiers des principaux stocks halieutiques du Royaume-Uni sont surexploités et gravement épuisés.

«La morue de la mer du Nord a perdu sa certification MSC en raison de la dangereuse diminution des stocks. Le maquereau britannique a perdu son statut durable en 2019 après que la surpêche ait poussé les stocks au bord de l’effondrement. La liste pourrait s’allonger indéfiniment.

«Cela aura de graves répercussions sur nos communautés côtières déjà en difficulté. De plus en plus d’emplois dans le secteur de la pêche seront perdus, nos communautés de pêcheurs seront détruites et pour bon nombre de ces communautés, il n’y aura pas de retour.

Les AMP offraient une «solution toute faite», a souligné M. Thorne – mais a indiqué que 97 pour cent d’entre elles étaient encore soumises au chalutage de fond.

Il a ajouté: «Des supertrawlers peuvent également être trouvés dans nos zones protégées. Ces bateaux de pêche à haute intensité sont les plus grands du monde.

«Ils ont des installations de transformation par congélation à bord, ce qui leur permet de rester en mer pendant des semaines ou des mois à la fois, capturant et traitant des centaines de tonnes de poisson par jour jusqu’à ce que leurs cales soient remplies de milliers de tonnes de poisson.

«Cela nuit à la santé à long terme des stocks de poissons et a des impacts plus larges sur l’écosystème marin.

«À bien des égards, le plus dur est déjà fait. Le Royaume-Uni a déjà désigné plus de 30% de nos mers comme protégées, il ne lui reste plus qu’à se mobiliser et à s’occuper correctement de chaque zone protégée, en commençant par restreindre les opérations de pêche les plus destructrices à l’intérieur.

«Dans une année où le Royaume-Uni accueille le G7 et le sommet vital de Glasgow sur le climat, nous devrions présenter au monde une vision positive de la Grande-Bretagne mondiale en tant que leader mondial de la protection de l’environnement.

«Quelle meilleure façon de faire cela que de bien protéger nos mers?»