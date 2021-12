Brexit news : le Royaume-Uni envisage de réintégrer l’UE préférée de Winston Churchill | Royaume-Uni | Des nouvelles

Des bouteilles de vin mousseux de la taille d’une pinte pourraient retourner au Royaume-Uni alors que le pays continue de se libérer de la législation européenne indésirable qui est restée en place après le Brexit. Le gouvernement envisage de mettre fin à une interdiction introduite après l’adhésion de la Grande-Bretagne à ce qui allait devenir l’Union européenne en 1973.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss poursuit l’examen des lois de l’UE qui sont restées dans le livre des lois du Royaume-Uni après le Brexit.

La fin de l’interdiction est peut-être quelque chose que Churchill lui-même aurait lui-même bien accueilli.

Il a salué la pinte de champagne comme la « taille idéale », la décrivant comme « assez pour deux au déjeuner et un au dîner ».

Le chef de guerre a dit un jour que sa femme, Clemmie, pensait qu’une bouteille pleine était trop pour lui, mais il savait qu’une demi-bouteille était insuffisante pour se moquer de son cerveau.

Il a fait remarquer que le compromis de la pinte « plait à tout le monde, même au producteur ».

Ses éloges pour la mesure ont été repris par certains lecteurs d’Express.co.uk.

Un lecteur d’Express.co.uk Piquetb a commenté : « Excellentes nouvelles Bienvenue retour à des mesures sensées ».

Une autre, nommée taxilady, a déclaré: « Nous ne comprenions pas non plus la métrique, mais cela nous a été imposé et tout a doublé de prix du jour au lendemain !!! ».

Un autre lecteur, Grimreaper, a demandé : « Ramenez notre pinte, ainsi que des yards, des pieds et des pouces. [EU] ».

Mac123 a commenté: « Est-ce que cela signifie que nous pouvons mesurer les larmes europhiles en gallons maintenant? LMAO. Continuez à pleurer, vous les haineux europhiles et anti-uk ».

EN SAVOIR PLUS SUR LES ANTI-VAXXERS SERVANT DES «PAPIERS JURIDIQUES» À ALAN SHEARER À LA MAUVAIS ADRESSE

Rathfinny Estate, qui produit du vin mousseux dans le Sussex et a produit 800 bouteilles de la taille d’une pinte à la suite du vote britannique en faveur du départ, faisait campagne pour le retour de la « pinte moderne » avant le Brexit.

Mark Driver, copropriétaire du vigneron, a déclaré au Telegraph : « Si ce changement de législation est à venir, c’est une excellente nouvelle et une chose pour laquelle nous avons fait beaucoup de pression.

M. Driver a fait valoir que la bouteille de pinte est la taille idéale pour deux personnes, car elle offre quatre verres, qui peuvent être divisés plus facilement que les trois verres qui peuvent être versés à partir d’une demi-bouteille.

Les députés du Brexiteer ont salué les signaux selon lesquels le gouvernement s’apprête à lever l’interdiction, suggérant que les pintes de vin anglais auraient un avantage en termes de marketing et pourraient devenir un best-seller.

Le président du Groupe de recherche européen, Mark François, a déclaré que les optimistes traversent la vie en croyant que le verre est à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, mais il a exhorté les ministres à permettre aux viticulteurs britanniques d’aller encore plus loin et de proposer de faire le verre de pinte plein à ras bord avec du vin mousseux.